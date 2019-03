Concienciar a través del arte

La delegada de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Inmaculada Troncoso, ha participado en la entrega de premios de la octava edición del concurso de grafitis por la igualdad del IES Trasierra, un certamen que tiene como objetivo sensibilizar al alumnado y a la sociedad en general sobre la diversidad, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la participación de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. En esta edición la ganadora del primer premio, dotado con 200 euros en material escolar, ha sido Nerea Moreno, de segundo de bachillerato del IES Cárbula de Almodóvar, gracias a su obra Galactic.

«He querido reflejar en este cuadro, con la ironía, que incluso los extraterrestres han conseguido la igualdad y nosotros seguimos estancandos en la palabra y nunca vamos más allá». La joven artista, que ha contado con la colaboración de su compañera Rocío Prieto, recalca la necesidad de igualdad entre hombres y mujeres. «Podemos decir que hay igualdad pero luego en la sociedad no se refleja», recalca la autora. Se trata de su primera experiencia en este tipo de pintura aunque afirma que «siempre se me ha dado bien dibujar desde pequeña». Este concurso, que comenzó como una actividad del centro para promover la igualdad entre hombres y mujeres, se ha convertido en un certamen provincial en el que se inscriben cada año alumnos de diferentes centros de la provincia de Córdoba. A la fase final de este año han llegado seis estudiantes de los centros Escuela de Arte Mateo Inurria de Córdoba y los IES José Alcántara de Belmez, Cecilio Jiménez de El Viso, Cárbula de Almodóvar, Duque de Rivas de Hornachuelos y Villarrubia de Córdoba. Sin embargo, han participado en este concurso más de cuarenta centros de toda la provincia. Troncoso ha resaltado la calidad de todos los trabajos presentados y ha señalado la importancia de «la participación del alumnado en actividades orientadas a promover la igualdad de género». La delegada y exdirectora del IES Trasierra destaca que «desde los centros debemos trabajar para que no se reproduzcan códigos sexistas y se tome conciencia de aquellos hábitos sociales y culturales que impiden que se avance en la igualdad de sexos».