La ciencia sale a la provincia

Desde hoy y hasta el próximo 27 de febrero, 8 equipos de investigación de la Universidad de Córdoba recorrerán 32 centros educativos de la provincia de Córdoba dando a conocer su labor cientifica a más de un millar de escolares de Primaria, Secundaria y Bachillerato. Gracias al programa Ingenios en ruta, diseñado por la Unidad de Cultura Cientifica de la UCO dentro del VI Plan Anual de Divulgación Científica de la institución, hasta doce localidades recibirán la visita de la comunidad investigadora. Concretamente, en esta nueva edición del programa, los equipos visitarán, además de centros de la capital, colegios e institutos de Almodóvar, Guadalcázar, Lucena, Montilla, Moriles, Palma del Río, Posadas, Pozoblanco, Puente Genil, Rute y Villanueva de Córdoba.

En esta ocasión, los talleres divulgativos impartidos por los equipos de investigación estarán relacionados con la tecnología desarrollada para medir y predecir movimientos sísmicos, la teledetección empleada en la conservación de los bosques, las algas y su capacidad fotosintética, la nanotecnología, los servicios climatologicos, el envejecimiento provocado por la oxidación, así como conceptos básicos relacionados con la física y la química en la vida cotidiana. Algunos de los grupos que participan son Assessment and Restoration of Agricultural and Forest Systems, el Seminario Antonio Carbonell de la Escuela Politécnica de Belmez o el grupo de investigación en Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales.