Bangassou, con Mozambique

El contenedor con materiales de primera necesidad que envía todos los años la fundación Bangassou a República Centroafricana, a la región donde desarrolla su misión el misionero cordobés Juan José Aguirre. este año por primera vez cambiará su destino y no irá a esta república, sino a Mozambique. El director de esta fundación, Miguel Aguirre, explica que el motivo del cambio de decisión es el clima bélico y violento que se ha instaurado desde hace años en la empobrecida República Centroafricana, lo que no da garantías para que esta ayuda llegue a su destino. «Ya el año pasado tuvimos problemas y el contenedor quedó parado en la capital, Bangui, y desde allí hemos tenido que ir trasladando poco a poco la carga del contenedor a Bangassou, gracias a la colaboración de Cruz Roja y Médicos sin Fronteras. Por eso, este año, como no queremos que se pierda esa solidaridad tan grande que hay en Córdoba y España, pues hemos vuelto a preparar un contenedor que irá para la misión que realiza otro misionero comboniano cordobés, Pablo Ostos, en Mozambique», indica Aguirre. El contenedor incluye 4.000 kilos leche en polvo, 1.000 litros de aceite de oliva, más de mil kilos de neumáticos, dos soldadoras eléctricas, material escolar y sanitario, máquinas de coser, telas, ropa, calzado o colchones. «Si todo va bien el contenedor podría llegar para navidades a Mozambique», añade Miguel Aguirre. Al margen de esta actividad, la fundación sigue vendiendo lotería para poder enviar medicamentos a Bangassou.