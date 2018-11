El año de Down Córdoba

La asociación Down Córdoba, que está conmemorando su 30 aniversario, está celebrando esta semana en su sede una serie de actividades formativas, que concluirán el domingo con un almuerzo solidario. Entre los temas que se están abordando destacan la educación inclusiva, aspectos legales y de salud o los programas de vida independiente. Estas jornadas comenzaron ayer con una charla de Federico Cabello de Alba, notario y director del área social de la fundación Aequitas, que expuso a los presentes las principales novedades sobre la reciente aprobación por el Congreso de los Diputados de la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg), que previsiblemente permitirá votar a las personas con discapacidad, incluso con sentencias de incapacitación, y resolvió dudas sobre procesos clave como la testamentaria.

En el día de hoy la actividad prevista es una ponencia de Ana Belén Rodríguez. psicóloga de Down Málaga y asesora de educación de la Federación Down España, que tiene previsto profundizar en la educación inclusiva. Mañana el tema que se debatirá es el de la vida independiente para las personas síndrome de Down, por parte de Pep Ruf, director técnico del área de adultos de la fundación catalana Síndrome de Down y coordinador de la Red Nacional Vida Independiente de Down España. Y el viernes José Borrel, médico y asesor médico de la Federación Down España, presentará el programa de salud específico para personas con síndrome de Down y material de apoyo a profesionales de la salud.