1.600 kilómetros por un búho

«En el trabajo, si a quien no me conoce le digo que me he hecho 800 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta para fotografiar un búho en Córdoba… ¡flipa!», decía el pasado fin de semana Camilo Albert Fernández, un técnico de mantenimiento de hospital en Tarragona que, desde los diez años, ha ordenado su vida en torno a la ornitología y a la caza de ejemplares con su telescopio. En la última década, además, Camilo se ha especializado en la fotografía y, junto a su amigo, el aragonés César Carbonell, fue uno de los primeros en inscribirse en el Taller de Fotografía de Fauna celebrado el pasado fin de semana en el entorno del Camping Los Villares Sierra de Córdoba.

De hecho, lo más repetido por los participantes (una docena de profesionales y grandes aficionados) llegados desde fuera de Córdoba ha sido «no sabéis lo que tenéis aquí». La frase evidencia la oportunidad que supone el turismo de naturaleza (ornitológico o de fotografía) para Córdoba.

Se trata de una actividad plenamente consolidada en el Reino Unido y con decenas (si no centenas) de miles de aficionados que en ocasiones rozan el fanatismo en Holanda, Alemania... «En España esta afición ha despegado al abaratarse los equipos o con la facilidad de aprender y compartir que ofrece internet», analizaba Camilo Albert Fernández. «No nos damos cuenta de lo que mueve el turismo de naturaleza ni el potencial tan tremendo de Córdoba», sentencia el fotógrafo y naturalista Alfonso Roldán, codirector del taller. Una anécdota que lo dice todo: en apenas cuatro horas en el hide para fotografía de aves que existe junto al Centro de Recepción de Los Villares se llegaron a fotografiar el pasado viernes ejemplares de 23 especies distintas. Todo un récord.

Y es que no solo la hostelería (en todas sus formas) puede beneficiarse de esta auténtica pasión. Tiendas especializadas o empresas culturales y de naturaleza también encuentran un prometedor horizonte, como la propia firma coorganizadora, La Medina Nocturnas, que ofrece este tipo de iniciativas y en cuatro años ha diversificado su actividad con rodajes, citas educativas, excursiones, ceterería...

Junto La Medina, el taller ha sido coorganizado por el Camping Los Villares y la Consejería de Agricultura, con sesiones como la de fotografía de alta velocidad, rapaces posadas y en vuelo o el de fotografía en hide.