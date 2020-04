...y dudas sobre cómo predecir su evolución

Las incógnitas sobre el covid-19 todavía son muchas. De ahí que el trabajo de los matemáticos para prever su evolución se complique todavía más. «Trabajar con los datos que han salido hasta ahora es difícil. Sabemos, por ejemplo, que el número de casos detectados es un pequeño porcentaje respecto al total, que nosotros estimamos entre el 5 y 10%», explica Clara Prats, investigadora del grupo BIOCOM-SC de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC).

Este equipo, uno de los muchos centrados en el estudio de esta pandemia, trabaja en un modelo matemático empírico basado únicamente en la cifra de contagios y capaz de arrojar unas proyecciones a corto plazo con un alto porcentaje de acierto que va desde el 98% en las predicciones a un día hasta el 71% a cinco días.

Sin embargo, este buen resultado no siempre se repite en todos los modelos predictivos. «Cuantas más variables introduzcas y más intentes alargar el plazo de las predicciones, mayor es el margen de error. Más o menos como el parte del tiempo», recuerda la investigadora. De ahí que algunos pronósticos a muy largo plazo y en los que se intenta estimar «qué pasaría si...» acaben arrojando finalmente un resultado que no siempre se cumple. En parte porque, como bien sabemos, la evolución de una epidemia también depende de la reacción social para hacer frente a este problema.

DATOS CONFUSOS / Otro de los datos claves para entender esta pandemia es la situación de otros países. Si sabemos qué ha pasado en China de forma clara, origen del covid-19, podemos prever qué puede pasar aquí, en España. Pero incluso en este aspecto hay problemas. «Ahora mismo no podemos hacer comparaciones entre diferentes comunidades autónomas, regiones o países. Porque cada una está recogiendo los datos de manera diferente y, por lo tanto, el resultado no es el mismo», recalca la investigadora. Es decir, no hay uniformidad a la hora de contar.

Las muertes de Alemania, por ejemplo, donde solo se cuentan los fallecidos por el virus sin patologías previas, no pueden compararse con los registros españoles en los que se contabilizan el total de pacientes fallecidos con un diagnóstico positivo.

En Francia, solo se cuentan como positivos los hospitalizados, mientras que aquí se tienen en cuenta el total de personas que han dado positivo a un test.

Y, sin ir más lejos, en España, algunas comunidades autónomas dan las cifras del total de pacientes ingresados en los hospitales, mientras que en otras, en cambio, únicamente se da una fotografía del estado actual. Esta diversidad de criterios complica todavía más el ya convulso panorama.

«Si hay que sacar una lección en claro de todo esto es que, sobre todo en momentos de crisis, es imprescindible tener datos claros y fiables sobre lo que está pasando para poder desarrollar herramientas de control de cara al futuro. La buena noticia es que el año que viene, cuando vuelva otra ola del covid-19, ya estaremos más preparados para entender qué está pasando y reaccionar de manera rápida para frenar la expansión de la enfermedad», concluye Clara Prats.