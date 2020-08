Torra pide un referéndum sobre la monarquía y la dimisión de los ministros de Podemos

El 'president' de la Generalitat, Quim Torra, ha centrado buena parte de su intervención inicial en el pleno del Parlament que él mismo ha convocado sobre la monarquía a cargar contra el papel del Gobierno del PSOE con Unidas Podemos y los 'comuns' por su papel en lo que ha calificado de "huida" y "esperpento" del rey emérito. Torra ha pedido la abdicación del rey Felipe VI y un referéndum en el Estado sobre monarquía o república. En caso contrario ha pedido la dimisión del Gobierno.

"Para España solo hay dos salidas ante un sistema institucional corrompido, la abdicación de Felipe VI hacia un sistema democrático y un referéndum sobre monarquía o república en el Estado. El Gobierno de los 'comuns' y socialistas tiene la oportunidad de demostrar su compromiso democrático dando la palabra a la gente o dimitiendo si se sigue amparnado la corrupción".

DIMISIÓN DE LOS MINISTROS

Torra ha cargado contra el papel de los 'comuns' y de Podemos, a los que ha reprochado una protesta muy tibia contra la gestión de la salida del monarca emérito de España. "La única protesta responsable es que todos los miembros del Gobierno que estén en desacuerdo con lo que ha pasado dimitan inmediatamente.

Torra ha afirmado que el independentismo ayudará "a sustituir a los borbones" desde el respeto al derecho a la independencia. "No ponemos la independencia en segundo plano, es ahora más urgente que nunca", ha afirmado. En su discurso, muy crítico con la "corrupción" de la monarquía, que ha considerado un hecho no atribuible a acciones personales, el 'president' ha apelado a los republicanos españoles a mostrar su rechazo a la institución monárquica. "Me cuesta entender que quieran ser súbditos de una monarquía corrupta"."O república catalana e independencia o monarquía española y dependencia", ha insitido.

DECIDIR O NO CONTRA LA MONARQUÍA EN EL PARLAMENT

Previamente, el grupo de Ciutadans ha amenazado con llevar la convocatoria de este pleno -que ha intentado frenar en los órganos parlamentarios previamente- al Tribunal Constitucional, alegando que la Cámara catalana no es competente al respecto. En una reunión de la Mesa de la Diputación Permanente, conjunta con los portavoces de los grupos, la petición de Ciutadans de que no se celebre la sesión ha sido rechazada. El PP ha votado a favor de esta propuesta, el PSC se ha abstenido -porque comparte que aprobar determinadas resoluciones es inconstitucional pero no acepta una supresión preventiva antes de que se voten estas resoluciones- y el resto de grupos la han rechazado. La formación naranja alegaba que el Parlament no tiene competencias respecto a la monarquía y ha recordado que existen precedentes en los que resoluciones de la Cámara catalana contra la institución monárquica han sido anuladas por el Tribunal Constitucional.

RESOLUCIONES EN MARCHA CONTRA LA MONARQUÍA

Esta tarde es previsible que los grupos independentistas y los 'comuns' aprueben varias resoluciones contra la monarquía, con un duro alegato respecto a la necesidad -previsiblemente- de la abdicación del rey u otras medidas también referidas al Gobierno español. Estos grupos están ultimando acuerdos a diversos niveles entre ellos. Estos acuerdos serán previsiblemente llevados al Tribunal Constitucional, que en dos ocasiones ya ha anulado resoluciones contrarias a la institución monárquica, en las que se pedía la abolición de la monarquía española.