Los sindicatos piden a Sánchez que negocie ya un programa con Iglesias

Los dos principales sindicatos, CCOO y UGT, creen que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias están perdiendo tiempo. Los secretarios generales de las dos centrales, Unai Sordo y Pepe Álvarez, le han trasladado este jueves al presidente en funciones, durante la reunión que han mantenido en la Moncloa, la necesidad de ponerse a negociar ya un programa con Podemos que permita garantizar su investidura y desterrar el peligro de una repetición electoral.

La posición de CCOO y UGT tiene puntos en común con la del secretario general del PSOE, que tras el fracaso del pasado 25 de julio ha decidido "empezar de cero", enterrar las posibilidades del gobierno de coalición que reclama Iglesias y centrarse en el programa, pidiendo a los morados apoyo a cambio de medidas a aplicar durante la próxima legislatura. Pero Sordo y Álvarez, que en todo momento han evitado posicionarse sobre la composición del futuro ejecutivo (monocolor o de coalición), también han insistido en que los "días pasan" y en que "no queda tanto" hasta el 23 de septiembre, fecha en la que los comicios quedarían automáticamente convocados si no ha habido investidura.

"Para las organizaciones sindicales es condición necesaria que se llegue a un acuerdo y pueda haber gobierno antes del 23 de septiembre. Nosotros no tenemos la previsión de que se vayan a convocar elecciones, fundamentalmente porque ya llevamos cuatro años en situación de interinidad que impide abordar los problemas de nuestro país. Hemos vuelto a insistir en nuestra cuestión prioritaria: el programa de gobierno. Es fundamental que el PSOE y Podemos sean capaces de construir un programa cuanto más concreto mejor", ha señalado Álvarez. "Hay que retomar el diálogo político entre el PSOE y Podemos para tratar de llegar a un consenso sobre un acuerdo programático que aborde los retos de este país. No contemplamos un escenario de nueva convocatoria electoral. España no tiene que ir a otras elecciones", ha insistido Sordo.

La nueva estrategia

La reunión se produce en el marco de la nueva estrategia negociadora de Sánchez, que en lugar de llamar a los principales líderes políticos, como había hecho hasta ahora, se reúne con la llamada sociedad civil para escuchar sus peticiones y elaborar una nueva propuesta que trasladará a Podemos, dejando siempre claro que busca una fórmula de gobierno similar a la de Portugal, donde los socialistas gobiernan en solitario con el apoyo de los partidos situados a su izquierda. Tras las sindicatos, Sánchez se ha reunido con las patronales CEOE y Cepyme, un día después de que dejara patente su alejamiento de Iglesias, subrayando que sus relaciones con el líder de Podemos están marcadas por la "desconfianza recíproca". De momento, no hay fecha para una reunión entre el líder socialista y su homólogo en Podemos.

"Debería ser más fácil el acuerdo programático que un acuerdo sobre la composición del gobierno. Lo que hace falta es que la izquierda piense que los días pasan y que en el último segundo todo es mucho más difícil", ha argumentado Álvarez. "Cuanto antes se inicien los contactos para retomar las negociaciones, mejor –ha concluido Sordo-. El ambiente que noto es el de trastear en los agravios del fracaso negociador. Eso debería ser agua pasada. Ahora lo que toca es ponerse a trabajar".