La secretaria de Bárcenas ratifica que tiró unas agendas con "reuniones" del extesorero

La que fuera secretaria de Luis Bárcenas ha ratificado este viernes en el juicio por la destrucción de los ordenadores del extesorero que tiró unas agendas que contenían anotaciones sobre "reuniones" y "comidas" de su jefe alegando que eran suyas. Ha asegurado que en ningún momento pensó si éstas podían ser importantes en una investigación judicial.

Estrella Domínguez ha sido la primera testigo de la sesión de este viernes y ha precisado que fue la secretaria de Bárcenas durante 20 años, aunque entre el 2010 y el 2013, años en los que el extesorero ocupaba la Sala Andalucía, le asistió "puntualmente". Ha explicado que cuando Bárcenas dejó la Tesorería, ella siguió dependiendo de ese departamento, pero aún así alguna vez le atendió porque el extesorero se trasladó "tres plantas más abajo". Eso sí, en esa época Bárcenas "iba poco" por la sede del PP, ha añadido.

Asimismo, ha dicho que encima de la mesa del despacho había "papeles de juzgados" y ha recordado que tenía un "ordenador grande allí", pero no cuáles eran sus características. Si bien, sí ha afirmado que conoce que el PP se puso en contacto con Bárcenas para que fuese a desalojar la sala, pero desconoce cualquier información sobre destruir archivos informáticos.

En relación a esto, el letrado de IU ha querido saber si alguien del partido llamó a la testigo cuando se jubiló para que ésta autorizase la eliminación de los documentos de su ordenador tanto personales y profesionales, tal y como indicaron los acusados que así lo establece el protocolo de borrado. Domínguez ha negado que solicitasen tal permiso.

Por otro lado, la abogada de la acusación popular Obsertari Desc, Isabel del Val, ha querido saber si alguien cercano al extesorero se puso en contacto con ella para recuperar sus pertenencias y ordenadores. La secretaria ha precisado que la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, le mandó varios mensajes al móvil para que le entregase unas agendas. Pero ha precisado que los cuadernos eran suyos, donde anotaba "actos y cosas personales", así como "reuniones" y "comidas de Bárcenas".

LAS AGENDAS SE HABÍAN "AGOTADO"

Con todo ello, ha admitido que nunca se las dio porque las tiró cuando "Luis (Bárcenas) se fue" y porque su espacio se había "agotado". "Nunca nadie me dijo que tenía que hacer con ellas", También ha reconocido que no pensó que podían ser útiles para una investigación judicial, pues "nunca nadie me dijo que tenía que hacer.

Después ha sido el turno de Antonio de la Fuente, cuñado de Bárcenas y exjefe de seguridad del PP. Tanto este testigo como la exsecretaria estaban convocados para este jueves, pero debido al retraso de la sesión, por la extendida declaración del extesorero 'popular', sus declaraciones tuvieron que ser retrasadas hasta la sesión de este viernes.

De la Fuente ha asegurado que el departamento de Seguridad no tenía una copia de la llave de la sala de reuniones que usaba Bárcenas cuando dejó la Tesorería, contradiciendo así lo declarado por la extesorera Carmen Navarro acusada en este juicio por los delitos de daños informáticos y encubrimiento. Además, ha agregado que ese despacho, como otros, "no se limpiaba" si su titular no estaba presente.

DOS INTENTOS PARA ENTRAR EN EL DESPACHO DE BÁRCENAS

A renglón seguido ha recordado que hubo dos intentos para entrar en el despacho de Bárcenas cuando se prohibió su entrada en la sede de la calle Génova de Madrid, el primero de ellos frustrado porque se negó a romper la puerta ya que no tenía la "autorización de sus superiores", tan solo la petición de "Mariví", que no es su "jefa", sino la secretaria de la ex 'número dos' del PP María Dolores de Cospedal. Ha añadido que "no era un tumulto de gente la que iba a abrir el despacho".

Debido a la negativa de De la Fuente, llamaron a un cerrajero, pero el testigo también le impidió la entrada porque, según ha indicado, nadie le dio la instrucción de permitir su acceso. Así, ha apuntado que el segundo intento se produjo cuando él se encontraba en casa y se enteró del "revuelo" que se produjo por el desalojo del despacho de Bárcenas "por la prensa".

Por otro lado, a preguntas del abogado de Adade, Juan de Justo, ha lamentado que su salida del PP fue "por estética" y porque el "grado de familiaridad" con alguien que "salía en los medios" generaba una desconfianza "aunque yo decía que no teníamos relación".