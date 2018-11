Sánchez rechaza la última oferta de May sobre Gibraltar

El Gobierno rechaza la nueva propuesta que este viernes presentó el Reino Unido sobre el encaje de Gibraltar en la UE tras el 'brexit'. El Ejecutivo considera que el texto de los británicos no ofrece "garantías suficientes" sobre el peñón y mantiene el pulso: "mientras no las tengamos, no habrá acuerdo", han señalado fuentes gubernamentales desde La Habana (Cuba), donde Pedro Sánchez está en visita oficial.

Aunque se habían levantado ciertas expectativas este viernes a mediodía al darse a conocer que había una nueva propuesta de Theresa May, después de analizar el documento por escrito en una reunión en Bruselas, el Gobierno mantiene su negativa y pide una mayor claridad en la redacción. La oferta británica apuntaba que comparte la interpretación que hacen los 27 y Bruselas de las consecuencias potenciales y el ámbito de aplicación del artículo 184. El Ejecutivo considera la redacción "insuficiente".

Rajoy "no fue ambicioso"

Además de exigir al Reino Unido que aporte "todas las garantías" de que el futuro de Gibraltar no se podrá negociar sin el veto de España tras el 'brexit, el gabinete de Sánchez mira hacia atrás y señala a Mariano Rajoy entre los responsables de esta situación. "El Gobierno anterior no fue lo suficientemente ambicioso, no llevó esa ambición hasta donde hay que llevarla para exigir garantías", señalaron fuentes de la Moncloa. El reproche llega tras acusaciones vertidas este viernes por expresidente José María Aznar que critica al presidente por negociar el 'brexit' desde su viaje a Cuba.

Ante la incertidumbre, el Ejecutivo ha dejado en el aire su asistencia al Consejo Europeo, que este domingo se reúne para validar el acuerdo político del 'brexit'. "Ya veremos, el Consejo es el domingo", zanjan fuentes gubernamentales. Desde la Moncloa entienden que si no hay unanimidad de posiciones, esa cita no llegaría a celebrarse.

"No va a haber un Consejo a 26", opinan y aseguran que varios estados miembros de la UE apoyan a España en su reivindicación porque Madrid también ha apoyado a países que tenían intereses nacionales en juego. "Nadie está en contra de nosotros", afirman. Por ello, el Gobierno mantiene vivas las expectativas de llegar a un pacto antes del domingo. "Confiamos seriamente en que nos den todas las garantías", asegura el Ejecutivo.