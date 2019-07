Sánchez pierde la segunda votación de investidura con la abstención de Podemos

Pedro Sánchez ha fracasado en el debate de investidura. El candidato del PSOE ha perdido la segunda votación, en la que solo necesitaba más 'síes' que 'noes', porque Unidas Podemos finalmente se ha abstenido. Los morados y los socialistas no han logrado cerrar un acuerdo de Gobierno de coalición que facilitara el apoyo del partido de Pablo Iglesias a Sánchez y finalmente no le han respaldado. El presidente en funciones solo ha tenido el respaldo de su grupo y del Partido Regionalista de Cantabria. El PP, Ciudadanos, Junts per Catalunya, Vox, Navarra Suma y Coalición Canaria han votado en contra. ERC, PNV, Bildu y Compromís se han abstenido. Sigue las últimas noticias de la investidura de Pedro Sánchez en directo.

De nada ha servido el gesto de última hora, hecho por el líder de Podemos en la misma tribuna, según el cual los morados estaban dispuestos a renunciar al Ministerio de Trabajo a cambio de gestionar las políticas activas de empleo. "¿Sabe usted que esas políticas están transferidas a las comunidades autónomas?", le ha contestado Adriana Lastra, la portavoz del PSOE, cuando le ha llegado el turno, el último que ha cerrado el debate que ha habido antes de la votación.

Las conversaciones entre ambos partidos se rompieron ayer por la tarde y se han retomado, a través de los medios de comunicación esta misma mañana, cuando los morados han anunciado que renunciaban a su aspiración de contar con una vicepresidencia y cinco ministerios y solo pedían tres: Sanidad, Trabajo y Ciencia.

EL PAPEL DEL REY

En los breves discursos que todos los representantes de los grupos parlamentarios han pronunciado antes de la votación, ya se ha marcado como próxima etapa el mes de septiembre. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, comunicará oficialmente al jefe del Estado en las próximas horas que la investidura ha resultado fallida y Felipe VI podrá decidir si da más margen para la negociación entre los partidos, convoca una nueva ronda con los partidos y vuelve a pedir a Sánchez que lo intente dentro de unas semanas. También podría designar a otro, aunque ni Pablo Casado (PP) ni Albert Rivera (Ciudadanos), los líderes de los partidos más votados tras el PSOE, han manifestado su intención de intentar formar otra mayoría alternativa a la que ha intentado forjar el presidente en funciones.