Sánchez ofrece a Iglesias altos cargos fuera del Gobierno

Cierto que ya no hay confianza entre las partes para un Gobierno de coalición, desde dentro del PSOE y, sobre todo, desde un principio había "órdenes" a Pedro desde los que no se presentan a elecciones pero mandan más que la soberanía popular, de que con Podemos/Iglesias no, pero con Ciudadanos sí. Esto lo sabe "hasta el Tato".