Sánchez confía en tener Gobierno en diciembre

Consciente del hastío del electorado por el bloqueo político y atento a los efectos que ese estado de ánimo de frustración colectiva pueda tener en el 10-N, Pedro Sánchez trata de mostrar que hay una salida efectiva, al alcance de la mano. El presidente en funciones cree que logrará formar Gobierno en diciembre, antes de final de año. Este domingo propondrá un plan con fechas concretas para trasladar a la ciudadanía que hay posibilidades de acabar con esta situación, gesto con el que trata de imprimir algo de esperanza y optimismo a la desafección generalizada, algo que necesita para movilizar a unos votantes aletargados ante la falta de perspectivas de desbloqueo. Sigue las últimas noticias sobre las elecciones generales en directo.

Sánchez pone el ejemplo de Portugal y considera que, tras el 10-N, la formación de Gobierno llegará "no en cuestión de semanas" sino de "días". "No me cabe en la cabeza que en unas segundas elecciones haya partidos que se permitan el lujo de volver a bloquear", ha señalado en una entrevista en Telecinco este miércoles, en la que ha adelantado que el domingo dará a conocer en un acto del PSOE un plan con fechas, contenidos y políticas de gobernabilidad "para que los españoles sepan que van a desbloquear la situación política en España".

Determinado a formar Gobierno antes de que finalice el año, Sánchez ha anunciado que planteará limitar las vacaciones parlamentarias por navidad para que diciembre y enero sean meses hábiles. Habitualmente, el último mes del año ya lo es hasta la tercera semana. Su intención es que el debate de investidura se celebre antes de ese momento para poder presentar en enero el techo de gasto, el primer paso para iniciar la tramitación de los Presupuestos del 2020.

No ha desvelado más, pero ha sugerido que el resto de formaciones políticas no podrá sostener tras la repetición electoral un bloqueo que causa un malestar tan generalizado en la población y ha recordado el papel fundamental que en esa situación tienen PP y Cs.

MINISTROS QUE REPITEN

Para ese nuevo Ejecutivo el líder socialista ha mencionado a varios de los ministros actuales. Nadia Calviño en Economía, Fernando Grande-Marlaska en Interior, Margarita Robles en Defensa, Pedro Duque en Ciencia y Universidades y María Jesús Montero en Hacienda.