Sánchez busca que Casado le cargue de razones para seguir con ERC

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Nos es que le cargue de razones, Ya que si casado le dice lo mismo que elle dijo a Rajoy (no es no) ya se considerará lleno de razones. A este en funciones no le puedes decir lo que el dice, a eso lo llama bloqueo.