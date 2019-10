Rivera vuelve a ofrecerse a Sánchez pero avisa: que no pida que PP y Cs se entreguen

Albert Rivera (Ciudadanos) ha advertido al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de que no puede seguir pidiendo al PP y a Cs que "se entreguen", y que si quiere seguir en la Moncloa, deberá negociar reformas con la oposición. "No quiero estar en un gobierno con Sánchez, pero me comprometo a desbloquear", ha insistido.

En una entrevista en 'Onda Cero', Rivera ha indicado que Sánchez, decía este lunes "exactamente lo mismo que antes, sin moverse ni un ápice" respecto a su discurso de antes de que se convocaran unas nuevas elecciones generales.

🔴 #RiveraEnOndaCero "No quiero estar en un gobierno con Sánchez, pero me comprometo a desbloquear. En la oposición también seré útil a España" https://t.co/ehB6wXawjQ pic.twitter.com/ohWdKT2afM — Más De Uno (@MasDeUno) October 8, 2019

A su juicio, el líder del PSOE no puede insistir en que "la oposición se tiene que entregar y que sus socios no pueden negociar con él", sino que tendrá que negociar "contenidos y reformas" con otros partidos.

El líder de la formación naranja ha reclamado al PSOE que esté "al lado del PP y de Cs en los temas de Estado" y, sobre todo, que no pierda "más oportunidades" de "rectificar y estar al lado de los constitucionalistas" para así "quitar la batuta a los nacionalistas".