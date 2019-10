Rivera no descarta dejar la política en caso de debacle

La tendencia a la baja de Ciudadanos en las encuestas ha abierto el debate sobre el liderazgo de Albert Rivera, fundador y único líder del partido naranja desde su fundación, en 2006. El político catalán está empezando ya a responder las primeras preguntas sobre qué hará si finalmente sufre un descalabro el 10 de noviembre. Ahora cuenta con 57 diputados y el sondeo del GESOP para este diario le da entre 24 y 28, igual que a Vox. Este jueves, en TVE, no descartó asumir responsabilidades políticas y recordó que el viene "de la sociedad civil" y tiene una profesión. "Soy un abogado, trabajé antes de la política y estoy en política porque me apasiona este país y creo que hay que cambiarlo", declaró. "No me mueve ni agarrarme a una silla ni a un escaño ni a un cargo", continuó.

La víspera, en Telemadrid, se mostró optimista con esa vuelta a su anterior vida. "Tengo profesión, tengo trabajo y tendré trabajo fuera de la política y tendré mi profesión", llegó a afirmar. Rivera no se ve liderando Ciudadanos "a cualquier precio", porque eso lo ve de "cobardes, de mediocres".

En todo caso, y con unas elecciones generales dentro de un mes, el líder naranja pidió a sus votantes que se movilicen porque España les necesita para "seguir adelante".