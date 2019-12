Rajoy defiende que Casado haga oposición a Pedro Sánchez

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha defendido que el líder del PP, Pablo Casado, haga oposición a Pedro Sánchez, ya que éste ha elegido como socios para su investidura a la "extrema izquierda e independentistas". Al tiempo, ha criticado que Sánchez pactara con él la aplicación del artículo 155 en Cataluña y ahora se quiera coaligar con ERC.

Según ha explicado en una entrevista en la COPE, recogida por Europa Press, es Sánchez quien tiene la responsabilidad de buscar una mayoría y ha elegido pactar con Podemos e independentistas. "Casado no puede ser presidente y Sánchez ha optado por la extrema izquierda. Yo haría oposición a un gobierno que es muy negativo para los intereses de los españoles", ha apuntado.

Preguntado si Casado debe sugerir un apoyo a Sánchez para que gobierne en minoría y en solitario, el exmandatario ha querido recalcar que su papel no es decir a Casado cómo actuar y en todo caso la iniciativa recae en el líder socialista. "Si le llama Sánchez tiene que escucharle y luego decidir lo que estime oportuno", ha indicado.

"Pero si me dicen si es bueno para España un gobierno de PSOE, Podemos y ERC, creo que no", ha resumido Rajoy. Es más, ha afeado a Sánchez sus pactos con el independentismo, recordándole que cuando estuvo en la oposición acordó la aplicación del 155 en Cataluña junto a PP y Ciudadanos. "Les aplicó el 155 y les echó de la Generalitat. A los que ha echado, ahora te coaligas con ellos. Eso es un disparate", ha criticado, admitiendo que no sabe "cómo va a terminar" este pacto.