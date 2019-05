Puigdemont se aferra al precedente de Ruiz-Mateos para ser eurodiputado

Tal y como auguraban todos los sondeos, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont se impuso el domingo en las cuatro provincias de Cataluña. Junts per Catalunya, que también obtuvo acta de eurodiputado para el 'exconseller' Toni Comín se llevó casi un millón de votos en Cataluña, el 28,52% de los sufragios, superando al PSC (21,19%) y ERC (21,18%).

Ahora el interrogante es si finalmente Puigdemont y Comín podrán en efecto recoger su acta y ocupar los dos escaños que ha obtenido la candidatura de Lliures per Europa o si, por contra, tendrán que ser los siguientes de la lista quienes acaben representando a la formación en Bruselas. El pasado mes de abril, el Parlamento Europeo advirtió por escrito que la inmunidad parlamentaria comenzaría una vez los candidatos electos recogieran el acta de eurodiputados, a la vez que negó que la inmunidad parlamentaria comenzara al ser elegido.

"Su presencia en Madrid es obligada para jurar o prometer la Constitución española y ser incluido en la lista de diputados que las autoridades españolas comunicarán al Parlamento Europeo. Si fuera arrestado en ese momento, las autoridades judiciales españolas tendrían que autorizar que pudiera cumplir estos trámites", determinaba el texto, y concluía que "sin esa autorización, la recogida del escaño dependería de las autoridades judiciales españolas".

Sin embargo y a pesar de conocerse el informe de la Eurocámara, el 'expresident' y el conjunto del espacio neoconvergente, han defendido la tesis contraria durante toda la campaña: que Puigdemont gozaría de inmunidad desde el momento que fuera elegido en las urnas. Y no son los únicos que lo creen, pues el exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sostuvo en una entrevista a la agencia Efe que si Puigdemont era escogido, podría llegar a ser eurodiputado, ya que independientemente de ser o no detenido en suelo español, se le tendría que permitir recoger el acta, y una vez recogida el acta no se le podría negar la inmunidad al expresidente catalán.

EL PRECEDENTE DE RUIZ-MATEOS

Desde Junts per Catalunya se aferran al precedente de Jose María Ruiz-Mateos, quien a pesar de estar en busca y captura fue elegido en las elecciones europeas de 1989, presentándose con una formación que llevaba su propio nombre. También Baltasar Garzón hizo referencia al caso del polémico empresario para constatar que los tribunales españoles no podrían impedir a Puigdemont llegar a Bruselas. De hecho, hasta el abogado de Ruiz Mateos, Marcos García Montes, consideró en una entrevista a 'El Independiente' que ambos casos eran "absolutamente comparables" y defendió que Puigdemont tendría que poder volver a España sin peligro a ser detenido.

Ruiz-Mateos se escapó de la justicia en mayo de 1989, tras agredir al entonces ministro de Economía, Miguel Boyer y concurrió un mes más tarde a las elecciones europeas bajo su propia marca Agrupación Ruiz-Mateos. Las autoridades no lograron descifrar el paradero del empresario, quien a pesar de estar en busca y captura, estuvo colgando carteles de incógnito en la calle Ferraz de Madrid, junto a la sede del PSOE y se presentó disfrazado en un mitin del entonces ministro de Hacienda, Carlos Solchaga, en ambas ocasiones sin ser descubierto por la policía. La fiscalía consideró que Ruiz-Mateos debía gozar de inmunidad desde el momento de ser escogido, al igual que los informe del Fiscal General del Estado y de la Fiscalía del Supremo.

El Tribunal Supremo, tampoco se opuso a esta tesis, por lo que finalmente el excéntrico personaje juró la Constitución en una clínica de Madrid en la que estaba hospitalizado por una operación de abdomen y pudo ser Eurodiputado durante dos años, hasta que en 1991 el Parlamento Europeo decretó la retirada de su condición de inmune, en este caso por varios delitos económicos por los que iba a ser procesado.