El PSOE, sobre el pacto con Podemos: "Ha faltado una mínima confianza"

El PSOE continúa armándose de argumentos contra una coalición con Podemos. Después de que la investidura de Pedro Sánchez fracasara al no ponerse de acuerdo con Pablo Iglesias sobre el reparto de ministerios, los morados insisten en que hay que volver a negociar, cuanto antes, para sellar un Ejecutivo conjunto, en el que ambas formaciones estén representadas de forma proporcional a sus votos. Pero los socialistas señalan que esa puerta está "cegada".

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, se ha detenido este miércoles en las razones del fracaso de la coalición. Según Ábalos, uno de los dirigentes más cercanos a Sánchez, fallaron dos cosas. Primero, "no se avanzó en el programa", ya que Podemos estaba volcado en la configuración del Gobierno.

Pero es más importante el segundo motivo. "Ha faltado una mínima confianza. Es posible que no se tenga en un principio, pero hay que intentarlo. Y no se intenta con descalificaciones, cuando uno dice que no se fía del PSOE, cuando dice que hay que poner controles", ha señalado en Tele 5 el ministro, en referencia a los mensajes de Iglesias durante los últimos tiempos.

Sánchez apuesta ahora por lo que siempre ha defendido: un Ejecutivo monocolor, en el que Podemos apoye a cambio de un programa de medidas, una fórmula similar a la que hay en Portugal y Dinamarca y a la que hubo en España entre la moción de censura y las elecciones generales del pasado 28 de abril. "Vale la pena intentar lo que pedimos en un principio y fue desechado. Aquí también ha posibilitado una experiencia exitosa en los últimos meses. La prueba es que este partido pasó de 84 a 123 diputados", ha concluido Ábalos.