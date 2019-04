El PSOE lleva al PP a la Fiscalía por una foto de las hijas de Sánchez

El PSOE lleva a la Fiscalía la campaña del PP 'Falcón Viajes' en contra del uso del avión oficial Falcon por parte de Pedro Sánchez. Los socialistas consideran que la aparición de una foto de las hijas del presidente asociada a esta iniciativa, pese a que el PP de Pablo Casado se ha desvinculado de esta imagen, puede ser constitutiva de delito.

Los socialistas ya habían anunciado que llevarían ante la Junta Electoral Central (JEC) la campaña, con la que Nuevas Generaciones del PP denuncia el "abuso que Pedro Sánchez ha hecho" del avión y el helicóptero oficial. Fuentes socialistas han cargado contra la iniciativa y acusan a sus rivales de incluir una imagen del presidente del Gobierno con sus dos hijas, menores. "Es algo intolerable, supone traspasar una línea roja que no se había cruzado hasta ahora en democracia", han explicado, sin descartar otras vías legales.

En la actualidad, ni en la página web de 'Falcón Viajes' ni en las redes sociales se puede encontrar ni rastro de esa imagen, en la que se veía a la familia Sánchez en una playa ibicenca. Detrás del líder socialista y de su esposa, Begoña Gómez, caminaban las dos hijas del matrimonio, pero la foto ha desaparecido.

Fuentes de la dirección del PP niegan que esta foto esté incluida en la web, por lo que afirman que es una 'fake new' y que Ibiza ni siquiera está incluida como destino en el buscador. "Aparecen únicamente lugares en los que se ha desplazado Sánchez en Falcon. La campaña oficial tiene un rótulo en el que se dice 'Falcon Viajes (by Nuevas Generaciones del Partido Popular)'", insiste el PP, subrayando que la otra no tienen nada que ver con ellos.

Local en Ferraz

Dentro de la acción NNGG ha alquilado un local en la calle Ferraz de Madrid donde han inaugurado una supuesta agencia de viajes. Según los populares, "la agencia 'pop up' está ubicada a pie de calle a escasos metros de la sede central del PSOE, en concreto en el número 56 de la calle Ferraz, y pretende "denunciar los abusos de Pedro Sánchez con el erario público desde que llegó hace diez meses a Moncloa al utilizar de forma inapropiada los vuelos para asuntos particulares".

También han lanzado la web www.falconviajes.com, para que cualquier persona interesada puede "solicitar información, pedir un presupuesto para imitar a Sánchez y poder realizar el viaje de su vida; eso sí, pagando por ello, y no 'gratis total' como ha estado haciendo el dirigente socialista hasta ahora".

Viajes de Sánchez

Los populares dan un listado de los viajes en los que Sánchez habría hecho "un uso abusivo de los bienes públicos". Así, recuerdan que el presidente y su esposa viajaron a La Rioja en un helicóptero Super Puma del Ejército del Aire a una boda de su cuñado el pasado 30 de junio.

También que viajaron en el avión oficial Falcon en julio a Benicassim, subrayando que según "un documento oficial del Gobierno, el gasto fue de 282,92 euros".

Asimismo, recuerda que Sánchez viajó en noviembre a Valladolid desde Moncloa (200 kilómetros) utilizando helicóptero, Falcon y un Airbus. Finalmente denuncia el desplazamiento a Lanzarote del presidente y su familia, "junto a su mascota", utilizando el Falcon para pasar las vacaciones de fin de año.

Las juventudes populares ironizan que "en los paquetes de ofertas, cualquier ciudadano puede solicitar un presupuesto para realizar el trayecto de vuelo tanto en el avión presidencial 'Falcon 900B' o en el helicóptero 'Super Puma' del 402 Escuadrón del Ejército del Aire, que son los modelos utilizados por Sánchez de forma abusiva con los recursos del Estado que pagamos todos los españoles".

Insisten en que los paquetes más populares que se ofertan son el vuelo, ida y vuelta en el día, al Festival Internacional de Benicassim, todo incluido para dos personas, con asientos de primera en el jet presidencial y pase vip para el 'baskstage'. "El PVP 'Falcon Viajes' lo pagamos todos, pero para el resto de los mortales tendría un coste de 35.000 euros", argumentan.

Insisten que "otra opción es el viaje a un lugar paradisíaco, Lanzarote, donde Pedro Sánchez, con su mujer y la mascota, viajó 'a todo trapo' a pasar las vacaciones de fin de año, por un importe de 12.500 euros más los gastos del Falcon, un dinero que no salió de su bolsillo. Lo pagamos, una vez más, entre todos".

💒 ¿Se casa tu cuñado en La Rioja? #FalconViajes te da la oportunidad de no tener que aguantarle solo tú 🤩 y de embarcarte con toda tu familia en un #SuperPuma 🚁 Haz como Sánchez, ¡pero ojo! #TúPagasÉlViajaGratis 💸



📌 Visítanos en: https://t.co/WfnHcDgXEr pic.twitter.com/LmSRxLCU8w — NNGG España 🇪🇸 (@NNGG_Es) 12 de abril de 2019

Jóvenes en las listas

El presidente de los cachorros populares, Diego Gago, siempre insiste en la importancia que la nueva ejecutiva de Pablo Casado da a los jóvenes, y él ocupa un puesto en el comité de dirección que se reúne cada lunes para diseñar la estrategia semanal de la formación.

Nombres como el propio Gago, Beatriz Fanjul, Eduardo Carazo, Irene Pardo, Marta Fernández de Castro, Pedro González, Rodrigo Mediavilla, José Ángel Alonso, Javier Santiago y Rosa Arza figuran en las listas al Congreso y al Senado del 28-A, aunque en diferentes posiciones y -por tanto- con diferentes probabilidades de ser elegidos.