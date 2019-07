El PSOE da un ultimátum a Podemos

Las conversaciones entre el PSOE y Podemos no marchan bien. Fuentes de la dirección socialista señalan que Carmen Calvo y Pablo Echenique no se han levantado de la mesa de negociación para hacer un receso, como apuntan desde la formación morada, sino a que la oferta del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ya está lanzada y en principio no va a haber más cambios.

Los socialistas guardan silencio sobre su propuesta, que en principio iría más allá de la iniciativa inicial (Vivienda, Juventud y una vicepresidencia que coordinara ambas carteras), pero Podemos acusa de "no estar dispuestos a compartir ninguna cartera social".

En aras del acuerdo, que tiene como límite este jueves al mediodía, cuando se producirá la segunda votación de investidura, el entorno de Sánchez evita entrar en la polémica. Pero advierte: "Hay que concluir ya en una dirección u otra". Es decir, que Pablo Iglesias debe tomar una decisión, porque no se esperan más movimientos. Los socialistas insisten en que la pelota está en el tejado de Podemos.