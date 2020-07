El presidente del CGPJ sobre Cataluña: "Los jueces no resolvemos problemas políticos"

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, afirmó este martes respecto al 'procés' en Cataluña que "la situación no está resuelta", pese a la celebración del juicio que terminó con la condena de los líderes independentistas y juso el día que se juzga a la Mesa del Parlament que presidía Carme Forcadell, porque "el ámbito de actuación de los jueces es la garantía de nuestro estado de derecho, no resolver los problemas políticos".

"Los jueces no vamos a resolver problemas políticas, lo que tenemos que hacer es mantener el orden jurídico. No se puede intentar sobrepasar el orden jurídico. Es una auténtica falacia contraponer ley y democracia, la democracia se gobierna con respeto a la ley, y si las mayorías cambian, la ley puede cambiarse. Eso no impide que con respeto a la ley se busquen soluciones políticas y desde luego eso a nosotros no nos corresponde", explicó el presidente del Poder Judicial durante una conferencia que impartió en el Colegio de Abogados de Madrid.

RENOVACIÓN PENDIENTE

Lesmes también se mostró muy crítico con los partidos en cuyas manos está la renovación del órgano de gobierno de los jueces, en funciones desde diciembre de 2018. "No podemos tener un discurso muy a favor de la Constitución y no cumplirla, y no renovar las instituciones es no hacerlo", aseguró Lesmes en una conferencia organizada por el Colegio de Abogados de Madrid.

Lesmes sostuvo que se habla con frecuencia de "la importancia de la fortaleza de las instituciones", pero es incompatible con no renovarlas cuando corresponde, lo que ocurre con el Consejo General del Poder Judicial y con el Tribunal Constitucional.

En este sentido, dijo sentirse "clamando en el desierto" en relación con la renovación del CGPJ, porque ha enviado cuatro cartas a las presidencias de las Cortes para instar el inicio del proceso, lo lleva reiterando desde el discurso de la apertura del año judicial del año 2018 y se ve haciéndolo también este año, el próximo mes de septiembre.

NOMBRAMIENTOS PENDIENTES

Lesmes explicó que en 2019, con dos elecciones, eran conscientes de la imposibilidad de que se produjera la renovación, pero este año se paralizaron los nombramientos de magistrados de la cúpula judicial con la esperanza de que se lograra y llegó la pandemia, por lo que se lleva seis meses sin realizar la más importante función del órgano de Gobierno de los jueces. Eso determina que haya numerosas vacantes en el Tribunal Supremo por cubrir, especialmente en su Sala Segunda, pero también deben renovarse las presidencias de cuatro de sus cinco Salas.

En cuanto a nombramientos, destacó los de mujeres realizados, en lo que para él significa "caminar" hacia el fin del techo de cristal, de tal forma que el Supremo se asemeje al resto de la carrera judicial, donde hay mayoría de mujeres. Recordó que bajo su presidencia se nombró a la primera mujer para la Sala de lo Penal del Supremo, Ana Ferrer, y ahora son tres.