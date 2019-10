La prensa internacional pone el foco en la exhumación de Franco

La noticia de la inminente exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos ha traspasado fronteras y también está en el foco de los corresponsales extranjeros en España, algunos de los cuales ven este acontecimiento como uno de los más importantes del que informarán este año.

Será el jueves 24 de octubre cuando finalmente los medios narren cómo los restos del dictador parten hacia el cementerio de Mingorrubio, en El Pardo (Madrid), más de un año después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez anunciara su intención de exhumarle, a pesar de que no podrán acceder a la basílica donde está enterrado.

Medios extranjeros como el diario británico The Times, el estadounidense The New York Times, el alemán Süddeutsche Zeitung y televisiones como la mexicana Televisa o las agencias de noticias francesa -AFP- y portuguesa -Lusa- explican a Efe el interés que ha suscitado en sus países esta noticia y cómo la han contado a su audiencia.

"Esta es una de las noticias del año", sentencia el corresponsal de The Times, Graham Keeley, quien afirma que ha escrito "muchos artículos sobre este tema" ya que en su país hay "gran interés" sobre todo lo relacionado con la Guerra Civil española y "Franco forma parte de esa historia".

DIVISIÓN ENTRE ESPAÑOLES

A su juicio, y así lo ha contado a sus lectores, la división que aún genera el dictador en la sociedad española, tantas décadas después, "es lo interesante", algo en lo que coincide el corresponsal de Televisa en España, Alberto Peláez. "Es el matiz que fundamentalmente he tocado yo: la polarización de la sociedad española a raíz de la exhumación de Franco", asegura Peláez, que señala que en México hay interés por esta historia debido a la numerosa comunidad española en ese país, en la que se encuentran muchos exiliados.

Han sido varias las ocasiones en las que este periodista ha conectado en directo con su medio para contar las últimas novedades en torno a la exhumación y seguramente lo hará también este jueves ya que constata que, junto con todo lo relacionado con el "procés", es una de las noticias del 2019.

Para Fernando Brito, de la agencia Lusa, la salida de Franco del Valle de los Caídos casi 44 años después de su muerte es uno de los acontecimientos más destacados que un corresponsal puede contar este año. "Llevo en España más de tres años y esta es una de las noticias más importantes que voy a cubrir", apunta.

Hasta el momento, la agencia de noticias portuguesa ha elaborado varios reportajes -con vídeos incluidos- desde el Valle de los Caídos e, incluso, ha seguido la denominada "Ruta del 36" que recorre lugares "que hacen apología del régimen franquista".

UN CULEBRÓN INTERMINABLE

Desde la agencia France-Presse (AFP) también han informado de "todo el culebrón", según afirma el corresponsal Patrick Rahir, que ha recordado que "la batalla judicial la han seguido bastante de cerca" pero el próximo jueves harán "una nota y un perfil de Franco".

Rahir reconoce que no hay gran interés en Francia por este asunto, si bien apunta que sí sorprende que un dictador haya estado 44 años en un mausoleo: "Es una anomalía democrática de España debido sobre todo a la Transición democrática, que decidió no arreglar las cuentas de la Guerra Civil".

The New York Times también ha seguido "la batalla judicial" en torno a la exhumación del dictador, "no paso a paso pero sí a grandes rasgos", tal y como comenta su corresponsal en España, Raphael Minder, que no cree que esta sea una de las noticias del año. "Obviamente no es una noticia mundial, ahora el foco está en Cataluña, aún así es algo interesante y el debate generado, también", agrega Minder.

No cree que la figura de Franco influya tanto en la sociedad actual, aunque sostiene que los políticos saben utilizarla "para sus propios asuntos" y reconoce que es sorprendente que sea el único dictador en Europa que está en un mausoleo.

ALEMANES EXTRAÑADOS

"Una historia muy extraña para los alemanes", admite también el corresponsal del Süddeutsche Zeitung, Thomas Michael Urban, quien "claramente ve que la dictadura de Franco tiene todavía un impacto en la sociedad de hoy". Urban tiene previsto cubrir la exhumación porque para su periódico "es importante y un tema interesante para los lectores".

Explica que los lectores alemanes tienen una idea de la Guerra Civil: "Los franquistas son los malos y los otros soldados son los buenos, sin embargo sabemos que la historia es mucho más complicada, aunque al ser Franco un aliado de Hitler todo el que se ha posicionado al lado de los suyos es malo", agrega.