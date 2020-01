PP y Vox avisan de que Sánchez pone España en manos de los "golpistas" y los "terroristas"

La bulla se ha adueñado también del tercer día de debate de investidura. Todos los grupos han tenido cinco minutos para fijar su posición ante la definitiva votación que llegará este mediodía. Los representantes de los dos principales partidos de las derechas han vuelto a rechazar de forma contundente la alianza que Pedro Sánchez ha forjado para lograr su reelección. El apoyo activo de Podemos y la abstención anunciada por los diputados de ERC y Bildu son vistos como un peligro para la unidad de España. Tanto el presidente del PP, Pablo Casado, como el de Vox, Santiago Abascal, ha avisado de que Sánchez está dejando España en manos de los "golpistas" y los "terroristas", en referencia a los dirigentes del 1-O encarcelados y la banda ETA.

"Ha puesto hoy el futuro en sus manos a costa de desmembrar el Estado y liquidar el Estado constitucional", ha afirmado Casado. En esa misma línea, unos minutos después, Abascal ha declarado: "La compañía aseguradora de la investidura, del golpe institucional que están dando, se llama ETA".

En su turno, el líder de los populares ha acusado al secretario general del PSOE de cometer un "engaño masivo" a los españoles con su Gobierno "ultra" y de llevar "la unidad nacional a la sala de despiece" por aliarse con ERC y Bildu. "Mintió sabiendo que si decía la verdad perdería las elecciones", ha recalcado Casado. El presidente del PP ha iniciado su alocución reivindicando la Constitución y al Rey, "máxima autoridad del Estado y símbolo de la continuidad histórica de España". También ha recordado a las víctimas del terrorismo.

Las primeras palabras de Abascal en la tribuna han sido sobre el asesinato de una chica y su hija a manos de su pareja en Esplugues de Llobregat. El líder de Vox ha defendido su tesis en contra de la violencia machista y ha defendido la necesidad de potenciar una norma de "violencia intrafamiliar". A continuación ha hecho una lista de agresiones sexuales registradas estos primeros días en toda España y ha lamentado que en este debate del Congreso no se haya abordado "las violencias en manada que se han cometido sobre todo por inmigrantes".

A su juicio, el nuevo Gobierno nace "arrodillado" ante diputados que "no merecían haber sido acreditados" y supondrá la "culminación" de los pactos "iniciados hace más de 20 años" entre el PSOE y ETA. El líder de Vox ha terminado su discurso con 'vivas' a España y el Rey, que han sido seguidos por los diputados de su partido, como unión con el sentimiento de "extrema preocupación, perplejidad, zozobra e indignación" de "millones de españoles y muchos diputados" .

Sánchez en campaña versus Sánchez candidato

La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha empezado recordándole a Sánchez su campaña electoral, cuando aseguró que se iba a segurar de que Carles Puigdemont cumpliera ante la justicia y quería recuperar el delito de convocatoria de referéndum ilegal. "No le ha votado ni un español para hacer lo que está haciendo hoy aquí", ha subrayado. Arrimadas ha lamentado que no haya buscado otros socios y ha pedido a la Cámara que frente a un "Sánchez que quiere trincheras" se le ofrezca "una alternativa de sentido común". Y, entre murmullos de la bancada del PSOE, ha vuelto a pedir que algún "valiente" rompa la disciplina de voto para que la suma no le salga al candidato a la investidura.