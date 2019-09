El PP sugiere aprovechar el "cansancio" del independentismo

El PP sigue avanzando en su estrategia del España Suma aunque Ciudadanos y Vox miren hacia otro lado. Cuando asumió la presidencia de los populares, Pablo Casado se propuso "refundir" las derechas y ha encontrado en esa marca electoral (registrada ya en el Ministerio del Interior por si acaso) la base para empezar a construir algo que todavía no sabe adónde llegará. Cayetana Álvarez de Toledo, a la que ha elegido de portavoz en el Congreso, se ha puesto a ello también y ha empezado a atraer a actos del PP a intelectuales y políticos que ya se bajaron de trenes con otras siglas y a los que conoció en el marco de la plataforma cívica Libres e Iguales. Ella ayudó a crear ese movimiento cívico en 2014 pocos meses antes de renunciar a seguir de diputada y romper con Mariano Rajoy, por su "incapacidad", afirmó entonces, de garantizar "la libertad, la igualdad y la ley".

Este jueves en el Congreso, justo un día después de la Diada, los populares organizaron la jornada 'Españoles en defensa de lo común' en la que participaron Rosa Díez, fundadora de UPD; el escritor Álvaro Pombo, que llegó a encabezar la lista del Senado por ese partido; el presidente del PPC, Alejandro Fernández, y la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, Ana Losada. Todos ellos, y también Álvarez de Toledo y Casado, tomaron la palabra. Díez se apresuró a decir que se considera una "española sin partido", aviso que encontró la respuesta cuando habló el presidente del PP: "Esta casa también te echa de menos", dijo en referencia al Congreso, donde fue diputada por UPD (2008-2016) tras 30 años con carnet socialista.

En su intervención, Álvarez de Toledo pidió a los constitucionalistas que no caigan en la "autocomplacencia" al ver que hubo "menos asistencia" a la manifestación de la Diada. En su opinión, los partidos que defienden la unidad de España no pueden quedarse de brazos cruzados y deben aprovechar el "cansancio" en las filas del separatismo para "poner en pie en un proyecto de reagrupación" en torno a la unidad de acción del constitucionalismo y despertando el espíritu de la manifestación del 8 de octubre de 2017 de los catalanes no independentistas. Preguntada más tarde sobre si se refiere a un proyecto "político", como España Suma, o "cívico", como Libres e Iguales, una portavoz de su equipo apuntó que tiene que suponer la "reagrupación del espacio de la razón, en el sentido de la Ilustración". Y no solo en Cataluña, sino "en toda España" aunque "de forma urgente" en aquellos territorios, añadió esa fuente, "en los que el nacionalismo quiere imponer su proyecto separatista".

DESDÉN DE CS Y VOX

En esa línea, Casado hizo un llamamiento a otros partidos y a toda la sociedad civil para "sumar voluntades" e impedir "la definitiva desnacionalización de España", algo que va más allá de "evitar la secesión" de Cataluña.

Pese a que habían invitado a miembros de Ciudadanos y Vox, la respuesta fue muy limitada. Solo se vio al diputado naranja y portavoz de Exteriores Roberto Hernández, al expresidente del PP y exdirigente de Vox Alejo Vidal-Quadras.