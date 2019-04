El PP se enreda con la rebaja de las pensiones y Pedro Sánchez ataca

Pedro Sánchez cargó contra el PP, al que ha acusó de querer recortar las pensiones, y defendió blindar el Pacto de Toledo en la Constitución. El presidente del Gobierno leyó durante un mitin de precampaña en Tarragona un extracto de una entrevista de Daniel Lacalle, número cuatro del PP por Madrid en las próximas elecciones, en el que el gurú económico y asesor personal del candidato Pablo Casado, decía que «el debate no es cuánto se revalorizan, sino cuánto se recortan. Un 20%, un 30% o un 40%. Todos los países que han ido por el camino impositivo han aumentado la edad de jubilación y reducido el porcentaje de reemplazo».

Lacalle, consultado por este diario, ha sentenciado que en esa respuesta a El Economista se refiere a los países que tenían problemas de cuentas públicas y han tenido que pedir rescates y sufrir recortes de las pensiones. «En ningún momento, bajo ningún concepto, he dicho que se vayan a recortar las pensiones y menos que lo vaya a hacer el PP».

Según la mano derecha en materia económica del candidato del PP, la apuesta del Gobierno de Sánchez de poner fin a los recortes del Estado del bienestar e incentivar el gasto público lleva a una crisis. «Todos los partidos que se han liado a subir impuestos para pagar las pensiones lo que han hecho al final es recortar las pensiones y aumentar la edad de jubilación», sentenció.

Su propuesta pasa por bajar los impuestos, ejercer la eficiencia sobre el gasto público y atraer inversiones empresariales. «Lo que siempre he defendido es que el sistema es financiable y se hace sostenible. Si se hace sostenible se puede mantener el poder adquisitivo de las pensiones y aumentarlo atrayendo más inversión, más empleo, más crecimiento».

La receta de Lacalle, frente a la apuesta de la izquierda por defender elevar los impuestos a las rentas altas y a las grandes empresas, para reactivar la economía pasa por bajadas de impuestos: «Si tú bajas los impuestos, eso no tiene un coste, eso tiene un beneficio», ya que al final «la bajada de impuestos se compensa con el aumento del consumo, y por tanto, con el aumento de la recaudación, lo que también se traduce en mayor empleo». El economista aconseja que la bajada de impuestos se haga de manera rápida, en un máximo de 100 días tras acceder al Gobierno.

Sobre el salario mínimo, Lacalle se muestra crítico con la subida decretada por el Gobierno, que tilda de «monstruosa» y de «aumento de impuestos encubierto para las empresas» y opina que son los agentes sociales en último término los que deben negociar su cuantía.

Sánchez sacó punta a las palabras de Lacalle. «Lo voy a traducir en euros. La pensión media: 986,71 euros. Si se aplica el 40%, cobrarían 592,03 euros. La mínima es de 677,90, 400 euros. Si se recorta el 40%, hablaríamos que los jubilados cobrarían poco más de 400 euros», desmenuzó, advirtiendo de que la idea que tiene Lacalle es privatizar las pensiones. «La derecha no propone revalorizar las pensiones sino el recorte de las mismas. No propone garantizar el carácter publico del sistema de pensiones sino la privatización del sistema de pensiones». En este punto, el presidente aprovechó el mitin no solo para cargar contra la política fiscal del PP sino también para señalar que su objetivo será «blindar en la Constitución española el Pacto de Toledo» y garantizar la «dignidad» de las pensiones y la sostenibilidad financiera del sistema.

«Que no se convierta en mercancía lo que es un derecho, la clave de bóveda del Estado del bienestar», subrayó. El candidato socialista acusó a la derecha de proponer recortes en las pensiones, privatizaciones del sistema y «jubilaciones para que los pensionistas se conviertan en gentes pobres». En la misma línea se había referido el presidente en la entrevista a este diario publicada el pasado sábado, donde afirmó que «el PSOE asegura las pensiones, el PP ya veremos».

El cabeza de lista de los comuns para el 28-A, Jaume Asens, reaccionó a través de Twitter a las palabras de Lacalle, señalando que «hay que defender las conquistas democráticas» que la derecha quiere arrasar, escribió. «¡Defendamos las pensiones!», exclamó vía tuit.

Por su parte, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Gerardo Pisarello, subrayó, también en la red social, que «el PP se ha quitado la careta». «Si es para asegurar los privilegios de unos pocos, sacrificarán a la gente mayor y a quien haga falta. Como siempre, habrá que defender en las instituciones derechos por los que hace tiempo se batalla en las calles», señaló el dirigente de los comuns.