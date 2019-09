PP y CS no quieren elecciones pero aseguran estar «preparados»

El presidente nacional del PP, Pablo Casado, instó ayer al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a explicar por qué lo que ha servido para conformar gobiernos en siete comunidades autónomas no sirve para el Ejecutivo central. Casado, que visitó la zona afectada por la riada del pasado lunes en las Navas del Marqués (Ávila), indicó en declaraciones a los periodistas que si él fuera votante de izquierdas «no entendería por qué lo que es válido» en autonomías, ayuntamientos y diputaciones –gobiernos conjuntos de PSOE y Podemos– «no es válido a nivel de un Ministerio».

En este sentido, el líder de los populares puso como ejemplo el ministerio de Transición Ecológica, así como determinadas «cuestiones relacionadas con la política social». Asimismo, señaló que el PP «no puede facilitar un gobierno, como dice Pedro Sánchez, progresista y de izquierdas», por lo que Casado le recomendado explicar «a sus votantes, por qué lo que ha servido en siete comunidades, en diez capitales de provincia o diez Diputaciones, no es válido a nivel nacional». Preguntado sobre si su formación es partidaria de la convocatoria electoral, el presidente de los populares contestó que «no», ya que el PP es «un partido responsable» y el pasado 28 de abril «los españoles ya dieron un mandato para que se formara Gobierno».

Previamente pidió a Pedro Sánchez que «cuanto antes, aclare si quiere elecciones, que es lo que parece», de manera que «ahorre» a los españoles «esta precampaña electoral financiada con todos nuestros impuestos».

MEJORAR RESULTADOS / «Si Pedro Sánchez quiere ir a las urnas, ya hemos dicho que no tenemos nada que temer y que el partido está preparado y fuerte para mejorar los resultados», explicó Pablo Casado. «Pero creo que es algo que los españoles no entenderían. Es una irresponsabilidad», afirmó el presidente del PP. Tras criticar que Sánchez no hiciera «absolutamente nada» para ser investido presidente tras el encargo del rey, Casado reprochó al jefe del Ejecutivo en funciones que «no esté gobernando».

Por eso, añadió que durante el verano se han visto «los bandazos» del Gobierno en política de inmigración, las «malas cifras económicas» y el «abandono de ciertas cuestiones», entre las que ha citado la «reacción tardía» de Sánchez en algunas catástrofes.

«Además de no gobernar (Pedro Sánchez) no parece que tenga mucho interés por empezar a hacerlo», criticó el presidente del PP, quien lamentó que el jefe del Ejecutivo en funciones «ni gobierne ni tampoco haga nada para formar un gobierno estable». La vicealcaldesa de Madrid y secretaria de Política Municipal de Ciudadanos, Begoña Villacís, por su parte, aseguró ayer que su partido sufre un «problema de confianza» con el PSOE, porque «no entienden» la gestión que está llevando a cabo para conseguir que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, logre ser investido.

investidura / Esta falta de certidumbre es la principal razón por la que desde Cs se niega en rotundo a facilitar con su abstención una nueva investidura, según explicó ayer a los medios de comunicación durante una visita al madrileño Mercado de las Ventas, sumada al hecho de que dijeron «a los electores lo que íbamos a hacer con sus votos».

En esa afirmación no entra asegurar al PSOE un nuevo Gobierno, insistió Villacís, ya que considera que las políticas de este partido han «traicionado a los españoles». «El partido socialista tiene muy claro cuáles son sus aliados y no está mirando a nuestra bancada», aseveró.

Sí que admitió, por otra parte, que Ciudadanos solo estaría dispuesto a apoyar al PSOE en «algunas medidas» sociales como la violencia de género o la inmigración, pero todo ello ocurriría una vez que hubiese un Ejecutivo conformado y no antes.

Villacís opinó que una repetición electoral «sería un fracaso» pero aseguró que en Ciudadanos van a estar «preparados» para afrontarla. Atribuyó el bloqueo político tanto al presidente como a Unidas Podemos.