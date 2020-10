Moción de censura Casado no desvela su voto y desprecia a Vox: es una "cuestión menor"

El objetivo es mostrar que no le importa nada, pero tanto misterio puede llevar a lo contrario. El líder del PP, Pablo Casado, ha dado una rueda de prensa este mediodía sobre la reforma que propone para elegir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y ha tenido que responder varias preguntas sobre qué va a hacer en el gran debate parlamentario de esta semana: la moción de censura que defenderá Vox en el Congreso.

Casado no ha querido aclarar si va a indicar a sus 88 diputados que se abstengan o voten 'no', las dos opciones que se sabe que baraja el dirigente conservador. Tampoco ha querido confirmar que será él el que suba a la tribuna a fijar la posición de su partido en la tribuna de la Cámara baja. Sí lo harán Santiago Abascal, el candidato a presidente que presenta Vox, y también el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

El jefe de la oposición ha calificado la moción de "maniobra parlamentaria" y ha asegurado que no le "importa nada" ni a él ni a "nadie" porque está "condenada al fracaso". "No voy a perder el tiempo en cuestiones menores", ha respondido cuando se le ha vuelto a plantear el asunto.

Vox, efectivamente, no podrá sacar adelante su iniciativa porque solo tiene 52 parlamentarios y todo apunta que no logrará ninguno más a no ser que algún diputado del PP se desmarque.

No da libertad de voto

La votación en las censuras se hace uno a uno y de viva voz, si se está en el Congreso. En este caso, por el covid-19, el hemiciclo estará medio vacío para respetar la distancia y muchos votarán también vía telemática. Casado ha advertido de que en este tema no hay libertad de voto, una posiblidad que, según los estatutos del PP, solo existe para temas morales o de conciencia. La exportavoz del grupo parlamentario popular Cayetana Álvarez de Toledo ha grabado un vídeo en el que insinúa que su partido debería abstenerse, porque considera que la "inevitable derrota numérica" de Vox "no es argumento suficiente para rechazarla". El 'no' del PP, ha aputnado, "debilitaría su condición de alternativa" y "reforzaría" a Sánchez.

El debate de la moción empezará el miércoles de la mañana a las nueve y, previsiblemente, acabará el jueves a mediodía. Después todos los diputados votarán uno a uno.