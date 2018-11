Miquel Iceta no descarta elecciones generales en el 2019

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, aseguró ayer que el año 2019 será «la gran batalla» y afirmó que nadie está en condiciones de descartar que no solo haya elecciones europeas y municipales, sino también generales y autonómicas catalanas. En el Consell Nacional del PSC celebrado ayer, Iceta afirmó que de cara a próximos comicios «o hay más diálogo, o más conflicto; o Pedro Sánchez, o las tres derechas; o ayuntamientos al servicio de la gente o del procés; o más socialismo o más populismo», y llamó a dejar atrás la resignación e ir a por todas.

Iceta acusó a las fuerzas independentistas de haber entrado en un bucle en el que hay «presos, exiliados y referéndum en una centrifugadora», que según él no permite avanzar, por lo que les ha pedido que reconozcan que este proceso político ha sido un fracaso. «La mayoría independentista no es capaz de sacar conclusiones obvias», indicó Iceta, que añadió que es una mayoría desorientada, dividida y paralizada, por lo que ha llamado a no quedarse impasibles ante sus políticas y que su formación encabece el diálogo, el progreso económico y las políticas sociales.

Además, lamentó que JxCat, ERC, Cs y PP voten juntos en el Parlament contra propuestas de reforma fiscal en Cataluña, por lo que aseguró que juegan mal sus cartas, y recordó que el PSC apuesta por votar un acuerdo: «La renovación del pacto nacional jurídico y político».

El secretario general del PSC criticó la «actuación indigna» por parte del diputado de ERC Gabriel Rufián, y otros miembros de su grupo, de la que, a su juicio, ha sido objeto ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell. En este sentido, Iceta reivindicó que la política «no son dos insultos, tres ocurrencias y cuatro tuits», tras lo que pidió respeto por las personas, las ideas, las instituciones y la legalidad.