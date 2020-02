Marcos de Quinto entra en la polémica abierta por Vox y le dice a Batet: "Presidenta o presidente, sírvase usted"

El diputado de Ciudadanos Marcos de Quinto ha definido este jueves a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, como "señora que preside". "Presidenta o presidente, sírvase usted", ha añadido, entrado abundando así la polémica generada por Vox con su decisión de utilizar el término "presidente" para dirigirse a las presidentas de las dos Cámaras.

"Señora que preside, presidenta o presidente, sírvase usted", ha dicho el portavoz económico de los 'naranja' nada más ocupar su lugar en la tribuna de oradores del hemiciclo para intervenir en el debate sobre la senda de déficit y el techo de gasto que tiene lugar en el Pleno. Pero Batet ha obviado el comentario del que fuera 'número dos' de Albert Rivera en la lista de Ciudadanos por Madrid en las elecciones de noviembre y que forma parte de la candidatura de Inés Arrimadas para las primarias del partido.

Ya al inicio de la legislatura, al ser preguntada sobre el tema, Batet quitó importancia a la insistencia de Vox en llamarla "presidente" y recalcó que la Real Academia Española admite la utilización indistintamente del masculino y el femenino. Actitud distinta tiene la presidenta del Senado, la también socialista Pilar Llop, quien respondió con un "gracias, senadora" al portavoz de Vox en el Senado, Jacobo González-Robatto, después de que le llamara "presidente". La que sí ha replicado a De Quinto nada más tomar la palabra en el mismo debate ha sido la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas.

"Gracias señora presidenta, y no sabe con qué gusto digo señora presidenta Con lo que le costó a tantas mujeres, sobre todo a las anteriores a nosotras!", ha subrayado, recabando aplausos en la bancada de la izquierda. La polémica creada por Vox y que la RAE no asume, ya tuvo un primer episodio en el Congreso con la comparecencia en comisión de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, a la que el portavoz de Vox se refirió siempre como "vicepresidente" y ella replicó que se quedaba con ganas de no contestarle.