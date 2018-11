Una mañana de insultos y broncas en el Congreso de los Diputados

El Congreso se convirtió ayer en un espacio de bronca, insultos y gestos feos en el que el siempre controvertido Gabriel Rufián (ERC) acabó expulsado. Ana Pastor, la presidenta de la Cámara baja, comprobó la dificultad de manejar la tensión en la que se han instalado algunos políticos que usan con asiduidad los apelativos «fascista» y «golpista». Si Pedro Sánchez estimaba difícil el martes aprobar los Presupuestos, después de este episodio con los republicanos, puede que todavía lo vea peor.

Todo empezó pasadas las nueve y media de la mañana, cuando Rufián tomó la palabra para preguntar al ministro de Exteriores, Josep Borrell, por la gestión de su departamento. El diputado republicano acababa de escuchar a Juan Carlos Girauta, de Ciudadanos, tildarle de «golpista» y, antes de plantearle la cuestión concreta al político socialista, aprovechó para llamar a los dirigentes naranjas «fascistas». Borrell entendió «racista», planteó la duda de si Rufián estaba diciendo que él también lo era y varios diputados de ERC sin micrófono le respondieron que sí.

A partir de ese momento, la sesión se desbocó. En la réplica, Rufián acusó a Borrell de ser el ministro «más indigno de la democracia española», lo calificó de «hooligan de Sociedad Civil Catalana» y pidió su dimisión. Y en la dúplica, el dirigente socialista acusó a Rufián de verter sobre el hemiciclo una «mezcla de serrín y estiércol», frase con la que cosechó el aplauso del PP y del PSOE. El político republicano, al que ya no le quedaba ningún turno de palabra, siguió hablando y gesticulando desde su escaño, Pastor le llamó al orden dos veces y le advirtió de que una tercera supondría la expulsión. Rufián no hizo caso y la presidenta del Congreso pidió que abandonara el hemiciclo.

En solidaridad, sus otros ocho compañeros del grupo de ERC se fueron con él. Conforme salían, al pasar por delante de Borrell, uno de ellos, Jordi Salvador, hizo un gesto que el ministro interpretó como un escupitajo, algo que denunció al instante porque aún estaba en el uso de la palabra. En los vídeos no queda claro si fue un salivazo o no. Salvador lo niega rotundamente: «Solo he hecho ‘buf’ al salir. Jamás escupiría a nadie. No soy así», aseguró.

Tras esos tres intensos minutos de parlamentarismo para olvidar, Pastor tomó la palabra para exhortar a los diputados a olvidar los insultos y las palabras gruesas. La intervención de la presidenta, que es del PP, fue aplaudida por el PSOE. Fuentes de este partido consideran que tanto los populares como los naranjas de Albert Rivera son los responsables de la deriva marrullera que ha experimentado el Congreso tras la moción de censura que Sánchez ganó en junio con el respaldo de los independentistas.

En la revisión de las imágenes, al más puro estilo VAR, se pudo ver cómo la portavoz del grupo socialista, Adriana Lastra, estaba incómoda con el choque. Al salir del hemiciclo afirmó que no había visto que el diputado de ERC escupiera. Tampoco Sánchez cargó las tintas con los republicanos. En un mensaje de Facebook, se solidarizó con Borrell pero no citó a Rufián ni a Salvador. El presidente agradeció a Pastor «su defensa de la moderación» y recomendó a los diputados y a sus ministros pedir disculpas. Él lo hizo en la red social como «máximo responsable político» de España. «No hay nada más peligroso para una democracia que la desafección ciudadana ante sus representantes e instituciones, y lo sucedido camina en esa dirección», dijo en referencia al aumento del populismo.

«Esos diputados no han sido vistos por los ciudadanos como sus representantes», dijo en referencia a los republicanos. De ahí pasó a los conservadores. «En ese sentido, pido a todos los grupos, y en especial a los que tienen una mayor representación, que hagan oposición útil, que tengan sentido de Estado», continuó.

El hueco para la esperanza de un cambio es mínimo. Rafael Hernando (PP) recordó a Borrell que quienes «le escupen» son aquellos a los que debe el estar sentado en el Consejo de Ministros. Y Joan Tardá (ERC) avisó de que seguirán llamando «fascista» a todo el que les insulte. «No podemos más, no vamos a aceptar que se banalice el concepto golpista».