Lastra: "El engendro de Vox acabará muy pronto en el vertedero de la historia"

AUNQUE SE QUE ESTE DIARIO NO ME LO PUBLICARÁ COMO OTROS MUCHOS COMENTARIOS QUE NO SON DE SU CUERDA ""DEMOCRATICA"" ... DIGO Y MANIFIESTO QUE EL VERDADERO CANCER DE ESPAÑA HA SIDO Y QUEDARA PARA LA HISTORIA EL PACTO INFERNAL PSOE PODEMOS. ESTO MARCARÁ EL PRINCIPIO DE LA DESTRUCCION DE LAS LIBERTADES DEL SER HUMANO Y DE LA CONSTITUCION VOTADA POR LOS ESPAÑOLES QUE QUEDAN....SI LO PUBLICAN GRACIAS...SI NO..PUES AL MENOS LO HABRAN LEIDO.