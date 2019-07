JxCat urge a ERC a «revertir todos» los pactos con el PSC

La dirigente de JxCat Elsa Artadi urgió ayer a ERC a que clarifique «rápidamente» si acepta la propuesta de «revertir todos» los pactos con el PSC por parte de las dos fuerzas independentistas para reparar la «fractura» del bloque soberanista, y alertó: «Hemos tocado fondo». La cúpula de JxCat, con la presencia del presidente catalán, Quim Torra, se reunió en el Parlament para abordar la crisis desatada entre JxCat y ERC después del acuerdo del espacio posconvergente con el PSC para el gobierno de la Diputación de Barcelona.

Artadi, en rueda de prensa, formalizó la propuesta que ya lanzó este domingo el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, en el sentido de que JxCat está dispuesta a revertir todos los pactos municipales y supramunicipales con el PSC si hace lo mismo ERC. La concejal en Barcelona llamó al soberanismo a hacer «autocrítica» y pidió a ERC que se sume a esta propuesta de «agenda de la reversión» de pactos, que cree que puede servir para no «cronificar» la división del independentismo. «La unidad claramente ahora no existe, está más fracturada que nunca y hay que decidir si nos parece bien cómo están las cosas o bien ir a buscar la unidad», afirmó Artadi.

Así, remarcó que ERC, que reunió ayer a su ejecutiva, debe decidir «rápidamente» si tiene la «voluntad» de estudiar la propuesta de JxCat o, si no, le instó a plantear otra alternativa, ante «la gravedad de la situación» en el espacio soberanista. La exconsellera admitió en este sentido que no hay «unidad en general» en el independentismo cuando fue preguntada por las diferencias también en la hoja de ruta soberanista. Así que abogó porque el caso de la Diputación de Barcelona sirva para «abrir los ojos» sobre la necesidad de «mantener e incrementar» la unidad en espacios donde todavía existe, como el caso del Govern, y crearla donde aún no la hay.