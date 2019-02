Juicio del 'procés' de Cataluña: comienza la fase de los testigos | Directo

Tras los interrogatorios de ayer de Jordi Cuixart y Carme Forcadell, el juicio al 'procés' en el Tribunal Supremo entra este miércoles en la fase testifical, con las esperadas declaraciones del expresidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, y dos de sus ministros, Soraya Sáenz de Santamaría y Cristóbal Montoro. También comparecen, entre otros, el 'expresident' Artur Mas y el diputado de ERC en el Congreso, Joan Tardà.

Mantenemos abierto un hilo directo para seguir al minuto toda la actualidad del proceso, con las informaciones de Ángeles Vázquez, Jesús G. Albalat y Daniel G. Sastre:

10:59

Turno para el fiscal Javier Zaragoza. Pregunta a Mas cuándo dejó de ser 'president' y que cuando sucedió él era el candidato de JxSí. "Decido yo marcharme. Yo tenía dos opciones en enero del 2016, o convocar elecciones o marcharme. Los motivos fueron los que fueron, pero la decisión fue mía, me marché porque quise", explica, quitando importancia a la negativa de la CUP a investirle.

10:54

El 'expresident' recuerda que le aconsejó a Puigdemont que siempre mantuviera la iniciativa institucional para no perder el control legal. "Es decir, en el fondo le estaba diciendo: No abandonéis nunca la posibilidad de convocar las elecciones al Parlament, porque ahí es donde el Gobienro de la Generalitat tiene la capacidad de control", añade. En aquel momento, Mas ya estaba inmerso en un proceso judicial por la consulta del 9-N.

10:52

"Una cosa es quién decide políticamente y otra cosa es el órgano que toma la decisión. Es verdad que el señor Puigdemont en verano del 2016, después de muchas conversaciones y un debate intenso, llegó a la conclusión de que era bueno que hubiera una segunda consulta sobre lo mismo que hubo en noviembre del 2014. Pero el Govern fue quien tomó la decisión colectiva de celebrar aquel referéndum", añade Mas, antes de asegurar que él dio su opinión cuando se la requirieron y a veces se tuvo en cuenta y a veces no.

10:49

Vox pregunta por un comité y Mas le explica la creación del Consell Assessor per la Transició Nacional creado en el 2013. "Me refiero a un comité restringido formado por el Gobierno de España y de la oposición", especifica Vox. "Aquello no era un comité, era una iniciativa mía que le planteé a Rajoy que ante la dificultad de llegar a acuerdos en una materia delicada sería bueno mantener a unas personas interpuestas que nos permitiera seguir el hilo del diálogo, como cauce para identificar soluciones ante una realidad política y social. muy evidente. No era un comité, eran tres personas, había una por parte del Gobierno, otra por el PSOE y otra por parte mía. Ese grupo se veía con una cierta regularidad y hablaban entre ellos para mantener vivo el hilo del diálogo. Llegó a la conclusión de que no podía haber acuerdo", añade Mas.

10:45

Empieza Vox. "¿Conoce quién tomó la decisión de convocar el 1-O?". "El Govern de la Generalitat", responde Mas.

10:43

Turno para Artur Mas. Admite que conoce a los acusados y que mantiene con ellos una relación de respeto, pero que esta no le impedirá decir la verdad. Explica que ha estado procesado y condenado por desobediencia a una pena de inhabilitación.

10:41

Marchena fija que pasan la declaración de Roger Torrent para el próximo 4 de marzo.

10:40

Concluye la declaración de Tardà.

10:39

Pregunta la defensa de Cuixart. Sobre el día 20, le inquiere si fuera de la conselleria había una pareja de los Mossos y otra de la Guardia Civil. "Yo diría que sí, había una situación de normalidad. No me sentí violentado, ni que las personas estuvieran tensas, sino una indignación de vivir una situación anómala y, desde mi punto de vista, inmerecida". Tardà asegura que no recuerda si cuando llegó allí ya habían periodistas encima de los coches de la Guardia Civil que acabaron destrozados.

10:37

Pregunta ahora la abogada de Forcadell, que interroga a Tardà si el Congreso ha aprobado alguna norma importante por la vía de la lectura única, como se tramitaron las leyes del referéndum y la de transitoriedad jurídica los días 6 y 7 de septiembre del 2017. "Sí, la reforma de la Constitución y la del Tribunal Constitucional. Yo he vivido trámites parlamentarios de leyes de enjundia que se han aprobado por esta vía".

10:32

Tardà recuerda que la entonces portavoz del PSOE Margarita Robles registro una moción para reprobar a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría por "la represión del 1 de octubre". "Queda claro que la sorpresa, la indignación, no afectaba solo a los que la vivimos directamente, sino a cualquier demócrata, personas tan alejadas de nuestras tesis como la señora Robles, escandalizada, indignada a raíz de los actos vandálicos que avergüenzan una democracia. Lo que ocurrió es que el día 3 de octubre el Rey hizo un discurso en el que se avalaba el 'a por ellos' y el PSOE retiró la moción", señala.

10:29

Cuando llegó allí habían unas 200 personas, acudió porque escuchó en el taxi que se estaban concentrando ciudadanos a las puertas de la conselleria. Niega haber visto ningún acto de violencia. "Al contrario, aplaudieron palabras muy sensatas, que no vale la pena ningún objetivo político, ni la unidad de España ni la independencia de Cataluña valen una mínima violencia", explica.

10:27

"La movilización ciudadana no es una forma de coacción al Estado, sino una forma de reivindicación para hacer avanzar las libertades sociales. Es un factor de progreso en la medida en que es la expresión de la libertad individual", señala Tardà, que recuerda ahora que el día 20 de septiembre del 2017 a la concentración frente a la Conselleria, puesto que se encontraba en Barcelona recuperándose de un accidente. "Fui allí y me dirigí a los ciudadanos para reclamarles sobre todo que no se cayera en ninguna provocación, que había que evitar cualquier violencia, yo tenía miedo que hubiera infiltrados, que no podíamos descarrilar porque sino no valía la pena, y que votaríamos", explica.

10:24

Turno para la defensa de Junqueras y Romeva, que pregunta a Tardà por ERC. "En alguna ocasión han especificado cómo quieren conseguir la independencia?", pregunta Andreu Van den Eynde. Marchena le interrumpe. "Haga preguntas en relación con los hechos", le reprende.

10:21

La abogada del Estado pregunta a Tardà si conoce a Josep Maria Jové, quien fuera número dos de Junqueras. "Claro, es una excelente persona", añade, antes de negar conocer el documento EnfoCATs.

10:19

"Mi actividad como diputado siempre ha estado dentro del marco de mis competencias y siempre actuado bajo las normas democráticas. Estuve en las reuniones de mi partido, acudo a todas las reuniones de mi organización política, y como diputado participo en muchas comisiones", afirma Tardà, preguntado por si había mantenido alguna reunión con alguno de los acusados. "Por supuesto, he mantenido reuniones con miembros de mi partido", añade. Vox acaba su turno de pregunta.

10:16

"¿Fue el referéndum una idea preconcebida de separación?", pregunta el abogado de Vox, que es interrumpido por Marchena para que no pregunte sobre lo que pensaban los acusados y no lo que pensaba el testigo. "Tenemos que evitar esto, porque si no desnaturalizamos la prueba testifical", añade el juez.

10:12

Fernández pregunta: "El 28 de julio del 2018 escribió en Twitter: la negativa de PP y PSOE a dialogar el qué y el cómo nos obligó a autodeterminarnos". Tardà afirma que no lo recuerda pero que es lo mismo que le dijo a Rajoy en el Congreso cuando todavía era presidente del Gobierno.

10:10

Pregunta el abogado de Vox, Pedro Fernández. Tardà responde diciendo que va a hablar en catalán a Vox. Marchena le interrumpe y le dice que los testigos están obligados a contestar en castellano, que no tiene derecho a hablar en catalán. "Este juicio está inspirado en la venganza", empieza Tardà. Marchena vuelve a interrumpir: "De acuerdo con nuestro sistema el testigo es alguine que se pone al servicio de la administración de justicia para esclarecer los hechos. No puede hacer valoraciones políticas, pese a su condición de diputado".

10:06

Comparece Joan Tardà. Explica que tiene una relación de "compañerismo y amistad" con alguno de los acusados, aunque niega que ello vaya impedirle decir la verdad.

10:04

El presidente de la sala, Manuel Marchena, quiere hacer constar una cuestión de orden para evitar interrupciones. "Es recordar que nuestro derecho no reconoce la figura del testigo opinante que hace juicios de valor. Es un tercero que viene a explicar exclusivamente sobre lo que percibió por sus sentidos. Es algo que tiene todos presentes pero conviene no olvidarlo para evitar interrupciones por parte de la presidencia del Supremo", dice.

10:03

Se reanuda el juicio al 'procés'.

09:43

En el pleno del Parlament, el portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, ha preguntado a la 'consellera' de presidencia, Elsa Artadi, si el Govern destina fondos públicos a la manutención de Carles Puigdemont en el extranjero.

Artadi le ha agradecido que "ponga a Puigdemont en el centro del debate político" y ha asegurado que "no está fugado porque hasta ellos saben donde está".

Carrizosa ha insistido en el presupuesto de la oficina del expresidente y ha advertido de que "apoyar a un fugado puede suponer un delito de malversación de fondos públicos y encubrimiento".

La también portavoz del Govern le ha emplazado a "denunciar lo que quiera para dejar de calumniar públicamente" y ha explicado que la ley detalla el sueldo, la seguridad y las oficinas de los expresidentes de la Generalitat. "La oficina de Puigdemont no cuesta dinero porque está ubicada en dependencias de la Generalitat, como la de Mas, no como la de Maragall y Montilla".

Asimismo, ha cargado contra el Gobierno por no permitir escolta a Quim Torra en sus viajes en el extranjero y ha sentenciado que Puigdemont "no recibe sueldo porque no lo ha pedido aunque tiene derecho, y que la Casa de la República se financia con dinero privado, el mismo que pagó el referéndum, el mismo que financia Òmnium Cultural. Lo pagamos entre nosotros porque somos así", ha zanjado, informa Júlia Regué.

09:35

Joan Tardà acaba de entrar al Supremo. Esperará en una de las salas que ha dispuesto el alto tribunal para que no coincidan los testigos que todavía no han declarado con los que ya lo habrán hecho.

09:28

En el Parlament, diputados de ERC y JxCat han acudido al pleno vestidos de blanco en solidaridad con el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

09:11

El diputado de ERC Joan Tardà, en declaraciones a SER Cataluña, asegura estar "fresco como una rosa" ante la declaración de hoy en el Supremo. Asegura que, como es Vox quien le ha reclamado, se espera "cualquier bestialidad". "Se trata de decir la verdad, diré que nos hemos empeñado durante años y lo continuaremos haciendo para hacer prevaler la democracia", añade.



09:03

Mañana, seguirán las declaraciones de testigos con la intervención del lendakari Iñigo Urkullu, el diputado de ERC Gabriel Rufián, el exdiputado de los 'comúns' Albano Dante Fachin, el expresidente del Parlament Ernest Benach y la alcaldesa de Barcelona Ada Colau. Por la tarde, será el turno del exministro del Interior Juan Ignacio Zoido, el exportavoz de En Comú Podem Xavier Domènech, el secretario general de Treball de la Generalitat, Josep Ginesta; el secretario de Afers Socials i Familia, Francesc Iglesias, y el director del CatSalut, Adrià Comella.



09:00

Tras Tardà, pues, declararán el 'expresident' Artur Mas, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Por la tarde, a partir de las 16 horas, se reanudarán las testificales con la declaración del expresidente del Gobierno central Mariano Rajoy, a quien seguirá la excoordinadora general del PDECat Marta Pascal, la expresidenta del Parlament Núria de Gispert y los exdiputados de la CUP Eulàlia Reguant y Antonio Baños.



08:55

Según el orden fijado por el tribunal, el primero en declarar será el diputado de ERC en el Congreso Joan Tardà, a partir de las 10 horas. Tras él estaba previsto que testificara el presidente del Parlament, Roger Torrent, pero el lunes anunció que no acudiría por coincidir con el Pleno de la Cámara catalana. Fuentes jurídicas han informado de que no se adoptará ninguna decisión al respecto hasta el momento en que se constate dicha incomparecencia. El tribunal preguntará a la acusación solicitante de la prueba, Vox, si mantiene su reclamación y, en caso afirmativo, se adoptará la decisión oportuna.



08:51

Buenos días. El juicio al 'procés' se retomará este miércoles a las 10 horas con el inicio de la fase testifical. El tribunal ha reservado media hora para cada declaración, y ha concentrado las primeras veinte testificales entre hoy y mañana.