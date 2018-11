La jueza archiva el caso del máster de la exministra Carmen Montón

La jueza del 'caso Máster', Carmen Rodríguez-Medel, ha decidido archivar las actuaciones llevadas a cabo tras una denuncia anónima contra la exministra de Sanidad Carmen Montón por presuntos delitos de cohecho impropio y prevaricación en relación al máster en Estudios Interdisciplinares de Género, el título de posgrado que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. Poco más de dos meses después de su dimisión para no dañar al presidente, Pedro Sánchez, la magistrada da carpetazo a la causa que abrió a raíz de una denuncia anónima.

Lo hace en un auto dictado este miércoles, que puede ser recurrido ante la propia jueza y ante la Audiencia Provincial de Madrid, en el que atiende el criterio de la acusación particular y de la Fiscalía, que pidieron el archivo de la causa "al no quedar debidamente acreditada la perpetración de infracción penal alguna".

La Fiscalía no vio indicios

La jueza comenzó a investigar el caso de Carmen Montón apenas 10 días después de que la exministra acabase cediendo a las presiones y anunciase su dimisión. Y fue precisamente a raíz de una denuncia anónima por los delitos de cohecho impropio y prevaricación - los mismos por los que la jueza pidió al Tribunal Supremo que investigara al presidente del PP, Pablo Casado- cuando la jueza abrió diligencias.

Pero, tras dos meses de investigación, la Fiscalía remitió un escrito -no vinculante- al no apreciar indicios de delito en Montón, que ni siquiera llegó a declarar ante la jueza. "No hay indicio alguno de inexistencia de actividad académica ni de un concierto previo entre la alumna y Laura Nuño, directora del máster, como tampoco hay pruebas que permitan sostener que las notas que fueron modificadas 'a posteriori', lo fueron en virtud de ese acuerdo previo, o por orden de la investigada", decía la Fiscalía.

Y aun considerando que se hubiese producido un trato de favor, lo que encajaría en el delito de cohecho impropio, éste estaría prescrito por ocurrir los hechos en el curso 2010-2011.

Plagio sin relevancia penal

En la denuncia anónima se relataba que la exministra plagió parte de su trabajo de fin de máster (TFM), incluyendo 19 páginas con párrafos enteros de varios autores a los que no citó en la bibliografía; lo que para la Fiscalía "carece de relevancia penal" y que "incluso como delito contra la propiedad intelectual estaría también prescrito".

Otra cosa distinta, matizaba la fiscal, es la responsabilidad administrativa en la que pudiere incurrir la alumna y el profesorado que aprobó el referido trabajo.