El juez mantiene imputado a Fernández Díaz en la 'Kitchen'

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha decidido mantener la imputación del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz por su presunta responsabilidad en el espionaje ilegal al que fue sometido el extesorero del PP Luis Bárcenas, en la llamada 'operación Kitchen'. Por lo que se mantiene su citación el próximo día 30.

En su recurso, la defensa de Fernández Díaz consideraba que su imputación estaba basada en meras sospechas y conjeturas y cuestionaba la autenticidad de los mensajes de texto SMS que se le atribuyen por el que fuera su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, quien incluso lo llevó a un notaría, tras ser imputado. Según el exministro, esos mensajes, ni se enviaron ni se recibieron.

La Fiscalía, que había solicitado su imputación, junto la de la exsecretario general del PP María Dolores de Cospedal, aunque esta no la acordó el juez, sostuvo, en cambio, que existen indicios bastantes para sostener la participación de Fernández Díaz en los hechos que se investigan, entre ellos que la comunicación fue como sostiene el secretario de Estado. No existe elemento alguno que permita pensar que Martínez tuviera intención de incriminar al recurrente de forma falsa o injustificada, en un momento en el que no estaba aún formalmente investigado.

En su auto, el magistrado mantiene que existen indicios que claramente incriminan a Fernández Díaz y "no en su mera condición de ministro en el momento de materializarse la operación investigada, pese a que los indicios apuntan a que el Ministerio del Interior fue el centro desde el que se desarrolló la misma".

Por lo que respecta al mensaje SMS el magistrado dice que las afirmaciones expuestas por el recurrente no desvirtúan su valor, desde la provisionalidad del momento inicial en el que se encuentra la causa, para justificar su declaración como investigado.