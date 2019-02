Jordi Turull: "Que se presente Cataluña como violenta es delirante"

La declaración del 'exconseller' Jordi Turull ha sido mucho más trabada este martes que la de la semana pasada protagonizaron el exvicepresidente Oriol Junqueras y el 'exconseller' de Interior Joaquim Forn. Lo ha motivado que varias veces el presidente del tribunal del 'procés', Manuel Marchena, le llamara la atención para que contestara, pero sin valorar la acusación fiscal, porque para eso ya está su abogado y su informe final. Entre medias, desmintió haber utilizado la violencia para conseguir la independencia de Cataluña. "Que se presente a la sociedad catalana como violenta, es un relato delirante que no tiene sentido", aseguró.

Según Turull, "quien intente generar violencia en Cataluña ahora o antes es un fracaso, cualquier partido que insinúe que para conseguir la independencia se necesitaba la violencia pasiva pequeña" es una operación condenada al "fracaso. Piense lo que piense, la gente es pacífica y siempre ha militado el pacifismo. Somos el país de Pau Casals", se jactó. Y tras dejar claro esto pasó al contraataque: "El gobierno de España, menos política, está dispuesto a hacer de todo", para recordar eso "de la fiscalía te lo afina". "¿Nosotros qué causa defendemos? Que la gente vote", mientras que en el otro lado de la balanza puso el Constitucional y las cloacas del Estado, de las que dijo que ahora están siendo víctimas ellas mismas.

Tras remitirse a el servicio militar obligatorio aseguró que "si hay voluntad política se puede encontrar encaje en la Constitución" para "el derecho de autodeterminación". "Cuanto más dialogo pedíamos, el gobierno central nos enviaba el mensaje de te denunciamos por aquí o por allá. Le hemos hecho mil propuestas al gobierno e insistiremos", sostuvo el acusado para el que la fiscalía pide 16 años de cárcel por rebelión y malversación.

Turull previamente había explicado que "los ciudadanos de Cataluña no son ovejas, no son gente militarizada. Sean independentistas o de extrema izquierda o de extrema derecha tienen criterio. El movimiento independentista va de abajo arriba. Y hay unos partidos que pretenden dar una salida política". Su explicación para tratar de desarmar el relato fiscal de lo ocurrido en Cataluña se completó cuando añadió que "en Cataluña la palabra resignación no existe en el diccionario político", en referencia a que, a su juicio, el Govern de Carles Pugdemont siempre apostó por el diálogo.

Esa fue una de las veces en que el presidente del tribunal, Manuel Marchena, le recordó que él puede contestar o no hacerlo, pero tampoco puede a través de una pregunta concreta hacer un informe contra lo que mantiene el ministerio público en su escrito de acusación, porque eso le corresponde a su abogado. El apercibimiento le impidió continuar en la línea de que el libro blanco en el que el fiscal sitúa el inicio del procés, "no cayó sobre la mesa" de la nada. Más tarde, ya a preguntas de su abogado, Jordi Pina, dijo que por lo que él entendió "intentaba poner ciencia donde había muchos tópicos".

El magistrado también tuvo que pedir al fiscal Jaime Moreno que no interrumpiera al acusado, que sostuvo que "los hechos desmienten totalmente" el relato fiscal, porque "no se buscaba la determinación ciudadana, sino que existía la determinación ciudadana y se buscaba la solución política. Si alguna cosa ha hecho el Govern y el Parlament es buscar de una manera insinstente el diálogo, el acuerdo la negociación"

El Pacto Nacional por Cataluña era para buscar un acuerdo con el Estado, insistió para asegurar que “no hubo estrategia de confrontación. Como dijo (el poeta Antonio) Machado, antes de hablar hay que escuchar, pero nadie nos escuchaba". En la misma línea insistió en que "el referéndum hasta el último minuto se buscó que fuera pactado", lo que fue respondido por el fiscal Moreno: "Pero no se pactó".

A VOTAR TRAS PONDERARLO

Según Turull, "un político tiene que ponderar todo. Ponderar lo que dice la ley, ponderar que el Gobierno por ley se debe al Parlament, ponderar que el Congreso había despenalizado la convocatoria de un referéndum, ponderar que el votar no puede ser un ilícito en una democracia y ponderar que nos debemos a los ciudadanos de Cataluña. Ponderándolo todo es la manera en que fuimos actuando”. Y se quejó de que recibiera el apercibimiento del Constitucional informándole de que la convocatoria de referéndum era ilegal a la vez que una querella por incumplir sus resoluciones que calificó de "preventiva".

Turull aprovechó que la convocatoria de un referéndum se despenalizó en 2005 para arremeter con la caballería del independentismo. "Eso de ponerse el traje de constitucionalista en un chollo, porque te permite no cumplir las sentencias del Constitucional. El gobierno incumple cada día sentencias del Constitucional (según su cómputo, 25)n y yo por una notificación llevo un año en la cárcel. Después dicen que no nos persiguen por nuestras ideas", se explayó.

NI UN EURO AL REFERÉNDUM

Al igual que hizo Forn el jueves pasado, Turull admitió que la declaración unilateral de independencia, votada en el Parlamet, fue un documento que es "una declaración política, que es la expresión mayoritaria del pueblo de Cataluña. Ya había asegurado que "no se gastó ni un euro en el referéndum", porque las partidas por las que le preguntaba la fiscalía se destinó a "consultas populares". "El Gobierno central nos controlaba tanto si estábamos gastando dinero para el referéndum, como para el circuito de motocrós o el banco de sangre. Era surrealista y una total de falta de confianza en los funcionarios públicos", se quejó para negar que las campañas de publicidad que le atribuye la fiscalía para el referéndum se pagaran.

Previamente él había explicado que fue candidato a la presidencia de la Generalitat de Catalunya por Junts pel Sí, partido que nunca fue impugnado por la fiscalía. Ello le dio la oportunidad de explicar que Junts pel Sí significa "Juntos por el sí, no porque sí", para a partir de ahí añadir que "no es ninguna anormalidad que intentes hacer aquello con los que te has comprometido con los ciudadanos".

LOS PINITOS DEL FISCAL

Turull comenzó su interrogatorio reclamando la compra de auriculares (No mire los auriculares como un gasto, mírelo como una inversión") para poder declarar simultáneamente en catalán, "no por tema emocional, sino por garantías". Como el Supremo solo permite la consecutiva, optó por el castellano, pero a lo que sí que se negó es a contestar por otros consejeros que salieron o entraron en el ejecutivo de Carles Puigdemont. De hecho, la referencia del fiscal sobre los huidos llevó a su abogado a decir que "no estaban procesados en la causa", a lo que el fiscal le respondió: "procesados sí están, pero están huidos".

La traducción del acuerdo del Govern en el que se acordó repartir gastos, que, según Turull, se firmó por el Govern al igual que la convocatoria de referéndum para evitar la literatura de quién estaba más o menos comprometido, llevó al fiscal a proclamar "sus pinitos" en catalán, por su experiencia en otros procedimientos, como el seguido contra Francesc Homs por el 9-N.