Investidura de Pedro Sánchez | Últimas noticias en directo

Tras perder Pedro Sánchez la primera votación del debate de investidura, el interés se centra ahora en las negociaciones contra reloj entre el PSOE y Podemos para alcanzar un acuerdo que permita investir este jueves al líder socialista como presidente del Gobierno. A pocas horas del inicio del debate, las negociaciones están en coma. Te contamos en directo las últimas noticias:

08:56

Echenique confía en una nueva oferta

Pablo Echenique ha señalado que no tiene "mucha confianza" en que el PSOE quiera "volver a sentarse, pero a saber" y ha dado por hecho que Unidas Podemos sí negociará hasta el final. El negociador de la formación morada ha asegurado que a lo largo de la jornada del miércoles los socialistas le plantearon "tres o cuatro ofertas" diciendo que era la "última", por lo ha insinuado que siguen abiertos a recibir alguna más. Echenique se ha quejado de que los socialistas hayan manipulado el documento que él mandó a la vicepresidenta, Carmen Calvo, y cambiara el titular de los documentos e introdujera la palabra "exigencias". "Máximo respeto a las tácticas comunicativas del PSOE aunque yo sinceramente lo que creo que debería estar haciendo ahora es intentar que haya un Gobierno en España", se ha quejado en declaraciones a la cadena SER.



08:46

Podemos negociará "hasta el último minuto"

La portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso, Ione Belarra, ha avanzado este jueves que su partido intentará llegar a un acuerdo con el PSOE hasta el "último minuto" a pesar de que, ha lamentado, los socialistas dieron ayer por "rotas" las negociaciones y "en ese momento están". En una entrevista en RNE, Belarra ha criticado la negociación "caótica" y la falta de "lealtad" a la que se han enfrentado con los socialistas que les han dicho "no a todo".



07:52

El PSOE reúne a su ejecutiva

El PSOE reúne este jueves a su ejecutiva, antes de la segunda votación, y decisiva, para la investidura de la candidatura de Pedro Sánchez, que necesitaría obtener la mayoría simple de la Cámara para ser elegido jefe del Ejecutivo. La cita tendrá lugar con las negociaciones con Unidas Podemos encalladas y poco antes de la votación decisiva en el Congreso.



07:51

Rufián intenta mediar

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha hablado esta noche con el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y con el responsable de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, para mediar e intentar que haya un pacto de Gobierno de coalición. Fuentes de ERC conocedoras de los contactos han informado que las llamadas de Rufián se han producido tras saber que las negociaciones entre el partido de Pedro Sánchez y el de Iglesias han encallado y dan muestras de ruptura.



07:45

Negociación en coma

PSOE y Podemos abren la jornada con las negociaciones en coma a pocas horas de la investidura. Sánchez e Iglesias no son capaces de llegar a un pacto por el reparto de ministerios. Estas son las peticiones de Podemos y la oferta del PSOE.

miércoles, 24 de julio



22:59

IU decidirá el sentido de su voto justo antes del debate

Desde IU anuncian que, tras la realización de un referéndum a sus bases, la Comisión Colegiada de la formación se reunirá este jueves, a las 12 del mediodía, para decidir el sentido de su voto en la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.



22:58

Carteras con las competencias mermadas, según Podemos

En cuanto a uno de los ministerios que Unidas Podemos consideraba clave para incorporarse a un gobierno de coalición, el de Trabajo, desde el entorno de Iglesias se asevera que los socialistas han llegado a decir que no pueden ofrecérselo porque resultaría "incómodo para la CEOE". "Unidas Podemos no quiere entrar en el Gobierno a cualquier precio. Queremos competencias para desarrollar políticas sociales en Igualdad, Trabajo, Hacienda y Transición Ecológica. Y con las ofertas que nos están haciendo no es posible: por ejemplo el PSOE dice que nos ofrece vivienda pero sin la capaidad para regular el precio de los alquileres o para que no haya desahucios sin alternativa habitacional", concluyen.



22:57

Propuestas propuestas de "ministerios inexistentes o vacíos"

La formación de Iglesias admite que los socialistas han ido haciendo "diferentes propuestas de ministerios inexistentes o vacíos" en los últimos dos días, "pero nunca todos juntos, sino siempre por separado". Dicho esto se quejan de que "nunca" se les ha puesto sobre la mesa una oferta que permitiese a los morados desarrollar las políticas que, para ellos, eran imprescindibles: subir el SMI, acabar con la temporalidad, escuelas gratuítas de 0-3, bajar la factura de la luz o medidas para combatir la emergencia climática".