Miquel Iceta será el nuevo presidente del Senado

Miquel Iceta será nombrado presidente del Senado, según ha podido confirmar este diario de fuentes socialistas. El primer secretario del PSC ocupará el escaño del 'expresident' José Montilla, que renunciará al mismo. El PSOE ha elegido a Iceta para presidir la Cámara alta, en la que ha logrado la mayoría absoluta tras las elecciones generales. Al no ser senador, tendrá que ser designado por el Parlament.

Según fuentes del PSOE, Sánchez le trasladó la propuesta a Iceta hace unos días. Ha sido este miércoles cuando el primer secretario del PSC ha aceptado. La idea es compatibilizar la presidencia del Senado con su puesto en el partido y como diputado y líder del grupo parlamentario en la Cámara catalana. “Es una plataforma política”, señalan en la dirección de los socialistas catalanes, que celebran el nuevo nombramiento. Lo que no está despejado es si repetirá también como candidato a las elecciones catalanes, que el PSC espera que se adelanten al próximo otoño, tras conocerse la sentencia del ‘procés’.

Desde el PSC, han evitado hablar de si esto puede abrir la puerta para buscar un nuevo cabeza de lista para las próximas catalanas, señalando que en este momento las únicas elecciones que tienen en mente son las municipales y europeas. Fuentes del partido tampoco han querido entrar a valorar qué miembros del PSC podrían formar parte del nuevo Gobierno de Sánchez, en el que Meritxell Batet tiene muchos números de repetir pero en el que ya no estará Josep Borrell, cabeza de lista en las europeas. Núria Marín, número dos del PSC, es una de las figuras más valoradas por Pedro Sánchez, aunque ahora está solo centrada en revalidar la alcaldía de L'Hospitalet. Habrá que ver qué responsabilidades de futuro tiene después del 26-M.

Críticas de Casado

Salvo en contadas ocasiones, el Senado, donde ahora los socialistas tendrán mayoría absoluta a raíz de los resultados del pasado 28 de abril, viene desempeñando únicamente el rol de cámara de segunda lectura, siempre por detrás del Congreso. En la pasada legislatura, sin embargo, cobró una inusitado protagonismo con aprobación allí, por vez primera en la historia, de la puesta en práctica del artículo 155 de la Constitución para suspender las competencias autonómicas de Cataluña. El PSC apoyó esta iniciativa (aunque Montilla, el único senador de los socialistas catalanes, no votó), pero al igual que el PSOE considera que ahora no cabe volver a aplicarla, como proponen el PP y Ciudadanos.

La noticia del futuro nombramiento, que se hará efectivo el próximo 21 de mayo, día en el que se constituirá el Senado, ha sido rápidamente criticada por Pablo Casado, que ha recordado unas polémicas palabras de Iceta durante la reciente campaña, en las que abría la puerta a un referéndum de autodeterminación si “el 65%” de la población catalana era partidaria de separarse de España. “Si el presidente del Senado que tiene que aplicar el 155 es el que ha dicho que va a haber consulta de independencia en 10 años, me quedo muy preocupado", ha declarado el líder conservador en un acto en Toledo, informa Pilar Santos.

Antonio Balmón, alcalde de Cornellà, ha celebrado la designación de Iceta. "Esta nueva responsabilidad refuerza a la figura de Miquel y al PSC", ha valorado.