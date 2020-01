El PSOE defiende que la "consulta no es un referéndum de autodeterminación"

A las puertas del debate de investidura, el PSOE sale a defender el acuerdo con ERC, un pacto fuertemente atacado por la derecha, que acusa a los socialistas de haber cedido a celebrar un referéndum de independencia a cambio de la abstención de los republicanos para la reelección de Pedro Sánchez. Desde Ferraz, entienden que el Gobierno está obligado a buscar una vía que posibilite abrir una nueva etapa para resolver la crisis política e institucional entre el Estado y Cataluña, en lugar de derivar el conflicto a los tribunales, como durante los mandatos de Mariano Rajoy.

Tras la reunión de la Ejecutiva Federal este viernes, el secretario de Organización, José Luis Ábalos, ha tratado de frenar esa campaña de acusaciones. Ha explicado que "una consulta no es un referéndum de autodeterminación" y ha insistido en que sentarse a "debatir posibilidades" desde la libertad y sin vetos para desenquistar el conflicto no implica aceptar la propuesta de la otra parte.

El PSOE, recuerda Ábalos, sigue estando en contra de una consulta de independencia. “No estamos a favor de la autodeterminación, pero esto no quiere decir que no podamos llegar a un punto que defienda (...) la convivencia en nuestro país”. Desde esta reflexión, ha apelado a “actualizar el legado” de la Constitución y ha señalado que la política y el parlamentarismo no pueden "ser un corsé".

Los socialistas se comprometen a que todo lo que alumbre la mesa entre gobiernos respetará el ordenamiento jurídico y democrático "vigente en ese momento". Si no hacen referencia expresa al término Constitución y emplean la fórmula "ordenamiento jurídico" en el acuerdo con ERC, ha explicado, es porque es una referencia "más inclusiva".

Ábalos ha defendido que la consulta se realice en Cataluña y no en todo el territorio estatal porque son asuntos que afectan a los catalanes. “Los estatutos de autonomía no los votan todos los españoles, sino los concernidos. Si fuera la Constitución, votarían todos los españoles. No estamos planteado nada por fuera de lo que los procedimientos legales establecen. Si afectan al ámbito catalán no tienen por qué votar los demás. Las consultas van en función del ámbito que corresponde”, ha planteado.

Para el PSOE, la mesa de gobiernos debe buscar acuerdos que susciten "la mayor adhesión" de la sociedad catalana. “No dividir Cataluña. Para eso se hace la consulta, para que se sienta la mayor parte de la sociedad catalana concernida. Y porque también es una forma de superación de esa crisis política”, ha resumido.

El PSOE también ha confirmado, como adelantó este diario, que las negociaciones con ERC han incluido acuerdos en temas sociales, que finalmente no se detallaron en el documento hecho público este jueves, porque ambos partidos han decidido profundizar en esos temas en una comisión en el Congreso. Entre los aspectos en los que hay entendimiento están la derogación de la reforma laboral y la 'ley mordaza' y el derecho a la eutanasia.