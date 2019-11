Guerra reclama no depender del independentismo

Me explico. Cuando en España (o cualquier otro país) hay un voto electoral y NO se llega a la mayoría absoluta (50,01 %), hay alianzas, pactos o como se quiera llamar. En ciertos países, como Francia, hay una segunda vuelta una o dos semana-s siguientes. Y en la segunda vuelta, el electorado voto si está de acuerdo o NO, y quien gana obtiene la mayoría absoluta. No entro en detalles sobre esto. Pero en España, los políticos y los partidos se han puesto de acuerdo en que haya una sola vuelta y los pactos NO sean validados por el electorado. De ahí que esté sucediendo lo que pasa con el Gobierno actual. Y como P. Sánchez busca su elección por encima del interés de la Nación, pues puede aliarse con quienes se alía desde el voto de censura que expulsó a M. Rajoy del Gobierno (habiendo sido elegido democráticamente con mayoría absoluta). Otra cosa es que lo que haga lo vote el conjunto del electorado español, y NO solo de una vuelta donde NADIE votó lo que está haciendo y al precio de tales relaciones (con vascos y catalanes). Esto se aplica en general a lo que sucede por doquier y en los diferentes organismos del Estado. Así nos va.