El Gobierno responde a Iglesias que perdió su tren

Ese era un tren, que nunca debió intentar coger, por que es verdad que no se parecen a esta medio-derecha disfrazada de PSOE, que ya vimos que pronto pactó con Ribera, en las anteriores elecciones. Creo que Pablo, haría mas fuerza, con esta gente fuera del Gobierno, por que dentro no los podrá criticar, y fuera, podrá hacer fuerza, para que se haga política de izquierdas, y no apoyarlo cuando sean malas políticas, y así no tenerle que agradecer nada, al revez que ellos,que sí tendrán que agradecer