El Gobierno deja en el aire las reuniones de Sánchez para negociar

Las reuniones que Pedro Sánchez preveía mantener con el resto de partidos para desbloquear la gobernabilidad tras las vacaciones están en el aire. El Gobierno no confirma si se llegarán a producir ni cuándo, a pesar de que en un principio el PSOE las había situado a partir del 19 de agosto.

La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, ha recordado este miércoles que Sánchez dejó de ser candidato en la investidura fallida del 25 de julio y que, en este momento, no tiene el encargo del Rey para armar la mayoría parlamentaria que necesita. De momento, ha insistido, el presidente seguirá reuniéndose con colectivos sociales para forjar un programa, pero las citas con los partidos no se concretan.

"Se reunirá si ha lugar con un programa fortalecido, ampliado y mejorado, con el resto de grupos, si ha lugar, pero el presidente no tiene ahora mismo ningún encargo", ha señalado. "Si no hay candidato, a todos les compete trabajar", ha insistido y ha recordado que la coalición ya no es una opción que esté sobre la mesa.