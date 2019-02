El Gobierno aprueba ayudas de 5.000 euros a la compra del coche eléctrico

Llegan las reclamadas ayudas a la compra del vehículo eléctrico. El Consejo de Ministros aprobará este viernes un presupuesto de 45 millones de euros destinado al plan MOVES a propuesta de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Las ayudas serán de unos 700 euros para motos eléctricas, 15.000 para la compra de camiones y autobuses con propulsión alternativa y 5.000 € para los automóviles y furgonetas ligeras, según han informado fuentes del Gobierno.

El dinero incluye partidas destinadas a instalar infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, el desarrollo de incentivos para implantar sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas y la implantación de medidas recogidas en planes de transporte a los centros de trabajo.

15 más para proyectos de movilidad

Adicionalmente, se habilita una línea de 15 millones de euros destinada a apoyar proyectos singulares de movilidad sostenible en ciudades Patrimonio de la Humanidad, municipios con alto índice de contaminación o ubicados en islas, o iniciativas de innovación en electromovilidad.

Los fabricantes, importadores de vehículos o puntos de venta tendrán que aplicar un descuento mínimo de mil euros en la factura, excepto para las compras de cuadriciclos y motos. Así, los potenciales beneficiarios de la ayuda estatal contarán con un incentivo adicional para apostar por la movilidad sostenible.

Lo gestionarán las autonomías

El adelanto electoral no afectará en nada al MOVES porque el Real Decreto no tiene rango de ley y no requiere convalidación parlamentaria. Las comunidades autónomas serán las responsables de su gestión y de realizar las convocatorias en sus respectivos territorios. El criterio de reparto se consensuará en las próximas semanas en la Conferencia Sectorial de Energía, órgano de coordinación entre el Ministerio de Transición Ecológica y las administraciones autonómicas en materia energética.

En cuanto a los puntos de recarga eléctrica de vehículos eléctricos (públicos y privados) y a los sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas, las ayudas serán de un 30 % o un 40% del coste subvencionable, dependiendo del tipo de beneficiario, estableciéndose un límite de 100.000 euros.

El MOVES fija un límite de 200.000 euros de ayuda por beneficiario para la implantación de Planes de Transporte a los Centros de Trabajo con una ayuda del 50% del coste subvencionable. Las ayudas podrán ser cofinanciadas con recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y no son compatibles con otras ayudas, de cualquier otra administración, que tengan la misma finalidad.