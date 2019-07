García Egea ve "imposible" que el PP facilite la investidura de Sánchez

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha sido rotundo este lunes al afirmar que es "imposible" que el PP facilite en septiembre la investidura de Pedro Sánchez, un candidato del que "no se fían ni sus socios". Dicho esto, ha negado que haya debate interno dentro de su partido sobre una posible abstención.

En una entrevista en Telecinco, García Egea ha subrayado que "todos los miembros del PP" con los que él se encuentra, sea "un alcalde de un pequeño municipio o un compañero de la junta directiva", tienen "claro" que Sánchez "no es de fiar" y, por lo tanto, el PP no puede abstenerse, ya que después el PP "pagaría todo" lo que hiciera una vez investido presidente, como un posible indulto a los presos del 'procés'. "Es imposible que el PP se pueda abstener o facilitar un gobierno de Pedro Sánchez", ha aseverado. Poco después, en Antena 3, ha afirmado: "El PSOE no puede pretender que le apoyemos o nos abstengamos, eso está absolutamente descartado".

Según el dirigente popular, Sánchez está planteando al PP y a Cs "una especie de Halloween político: es un truco o trato para los constitucionalistas que no estamos dispuestos a aceptar porque el Gobierno de España no es un juego". Ha recalcado que el PP no ha recibido "ni una sola oferta" para su abstención, solo un "intento casi coactivo" para que se abstenga "porque sí".

BILDU Y NAVARRA

Pero García Egea está convencido de que el PSOE no tiene el "más mínimo interés" en que el PP les facilite la investidura, como lo demuestra el hecho de haber "dejado clara" su intención de "apartar" a los constitucionalistas en Navarra y de "aliarse" con Bildu. "Eso es lo que hemos recibido hasta ahora", ha concluido y ha instado a Sánchez a buscar entre sus socios el apoyo para ser presidente.

En ambas entrevistas, García Egea ha insistido en que el PP no puede facilitar el gobierno del mismo PSOE que pacta con Bildu y Podemos en ayuntamientos y comunidades autónomas. "No es serio y, además, no es creíble", ha subrayado el dirigente popular, para quien los socialistas deberían tener claro sus posicionamientos, dado que es una "contradicción en sí misma" llegar a acuerdos con Bildu y, al mismo tiempo, llevar a la fiscalía los homenajes a dos etarras tras su salida de la cárcel.

Según García Egea, el PSOE ya ha elegido sus socios y, si ahora por un "choque de egos" entre Sánchez y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, no puede sacar adelante un gobierno, no puede pedir al PP ni a Ciudadanos que solucionen sus problemas. "Es imposible", ha dicho. Ha subrayado además que el fracaso de una posible investidura tiene como único responsable a Sánchez, porque "no puede ofrecer un día ministerios a Podemos y al día siguiente la abstención al PP".