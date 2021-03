El exgerente del PP se desvincula de la caja b, porque Bárcenas no quería perder funciones

El exgerente del PP Cristóbal Páez no negó la existencia de una caja b en el PP ante el tribunal que le juzga, pero se desvinculó de ella, porque su superior, el extesorero Luis Bárcenas, nunca le dio acceso a las cuentas del partido, para no quedarse sin funciones tras su nombramiento. "Jamás he visto el presupuesto de la casa, jamás he tenido acceso a las cuentas", sostuvo Paéz, cuya declaración, si algo ha dejado claro ha sido el poder que su jefe tenía en el partido. "Quien decidía cuánto, cómo y por qué se pagaba era Bárcenas", sostuvo a preguntas del fiscal Antonio Romeral.

Aunque negó haber visto alguna vez los llamados 'papeles de Bárcenas', en los que este registraba las entradas y salidas de dinero en b, admitió que "suponía" que había un cantidad en efectivo. De hecho, él cobró 6.000 euros de esa forma, como gratificación por los ahorros que había conseguido al partido y por cobrar menos de lo que le habían ofrecido.

"Yo me hago cargo de lo que hacen mis subordinados, pero no de lo que hacen mis superiores, y Bárcenas es una persona muy reservada que trabajaba con a puerta de su despacho cerrado cuando no había nadie. Era mi jefe y yo le respetaba", aseguró.

La declaración de este acusado contrasta con la de Bárcenas que repartió responsabilidad con quien era tesorero mientras él era gerente, el fallecido Álvaro Lapuerta. Según Páez, cuando él entró como adjunto a la gerencia, en 2004, este "ya presentaba síntomas de demencia", por lo que no se despachaba con él, aunque fuera quien firmaba los cheques. Lapuerta no fue juzgado en la primera época de la 'Gürtel', por demencia sobrevenida.

Y en cuanto al objeto del juicio, el pago en negro de la reforma de la sede central del PP, en la madrileña calle de Génova, Páez sostuvo que él era el responsable de la obra física, pero no del presupuesto, ni los pagos, que correspondían a Bárcenas.

"Compromiso" tras la 'Gürtel'

Después de que en febrero de 2009 estallara el 'caso Gürtel', Bárcenas le llamó para guardarle una cosa que no quería "que estuviera al alcance de nadie". "Como ya entonces se habían publicado cosas de él anteriores a mi llegada, le dije que por qué me ponía en ese compromiso y que no me comprometiera. Abrió el sobre y me enseñó contratos y facturas de gente que no conocía. Yo no quería prestar atención. Yo no tenía curiosidad, yo tenía miedo. No lo quería ver. Recuerdo que había contratos, facturas y hojas de cálculo, lo que vulgarmente se conoce como los 'papeles de Bárcenas' creo que no estaban y no los vi", explicó Páez.

En su declaración ante el tribunal el extesorero dijo que creyó que había sido el exgerente quien entregó la copia a 'El País' antes de saber que había sido el exdiputado del PP Jorge Trías, cuya declaración está prevista para este jueves. Páez explicó que a él le dijo que le daba facturas hasta 1996 y lo posterior se lo entregaba a otra persona.