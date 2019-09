Errejón sopesa los pros y contras de presentarse a las elecciones del 10-N

El runrún de una repetición electoral desde hace meses venía siempre acompañado de la posible vuelta de Íñigo Errejón a la política nacional. El cofundador de Podemos y ahora líder de Más Madrid estaría sopesando si presentarse o no a las elecciones del 10-N, un regreso a la primera línea que trae aparejados pros y contras. Así, el ahora diputado en la Comunidad de Madrid podría presentar una lista por Madrid para los siguientes comicios encabezada por la exalcaldesa Manuela Carmena, con la que el equipo de Errejón estaría negociando su vuelta.

Carmena, un perfil conocido y con apoyos en Madrid, serviría a Errejón para dar un primer paso hacia el Congreso. Así, como adelantó El Confidencial, el núcleo cercano al candidato podría estar buscando a la exjueza para lograr representación en la Cámara baja, algo que le permitiría obtener recursos al político madrileño para construir de manera más tranquila y pausa el partido en el resto de España. Además, sobre la mesa está la posibilidad de que Errejón teja alianzas con formaciones como Compromís, en Valencia, para concurrir juntos a las elecciones.

No obstante, el entorno de la exjueza ve "muy difícil" que regrese después de que se retirara de la política el paso mes de mayo por no haber logrado los votos suficientes para revalidar la alcaldía. Aun así, han apuntado a Europa Press que con Carmena "nunca se sabe". Por el momento, la exedil evita resolver las dudas y este jueves no dará declaraciones en un acto al que asiste en Barcelona.

LA IRRUPCIÓN DE 'MÁS PAÍS'

Un hipotético Más País -la posible versión estatal de Más Madrid- descolocaría el actual espacio de la izquierda española con consecuencia poco imaginables. Con la ciudadanía desencantada por la incapacidad de PSOE y Unidas Podemos para formar Gobierno, un nuevo partido que viniese a ocupar el mismo espectro político podría capitalizar ese hastío popular. Sin embargo, no es posible a quién perjudicaría más: si a Pedro Sánchez o a Pablo Iglesias.

Socialistas y morados parecen no estar preocupados por la irrupción de esta nueva formación. La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha asegurado que no le "inquieta nada" y que desde Ferraz sabrán explicar "muy bien" a los ciudadanos sus "razones, que son de principios políticos y conciencia". También se ha pronunciado la portavoz parlamentaria de Unidas Podemos, Irene Montero, que ha defendido no sentir "peligro" por esta posibilidad: "Que una formación se presente a las elecciones me parece lo más natural en democracia".