Errejón es ratificado candidato de Más Madrid para el 10N

Íñigo Errejón ya es candidato a las elecciones generales del 10N. Tras la última asamblea de la militancia y dirección de Más Madrid, el político madrileño ha aceptado el reto de llevar a su formación polÍtica a la repetición electoral. Sin nombre todavía definido y con las alianzas territoriales aún por cerrar, el que fuera cofundador de Podemos se enfrentará a Pablo Iglesias en las urnas.

"Estas elecciones no deberían suceder", ha iniciado Errejón su discurso tras ser elegido. "No deberíamos estar llamados por segunda vez a las urnas este año por la irresponsabilidad de los líderes políticos que han hecho que nuestro país vuelva a tirar los dados en un ambiente de envalentonamiento de las derechas y de cansancio de la gente progresista", ha continuado antes de recordar que Más Madrid viene a formar parte de la "solución" y no del "ruido": "Si queremos que el resultado sea diferente tenemos que votar diferente".

"Los madrileños no miramos atrás, damos un paso hacia delante, no miramos desde la orilla y vamos a combatir", ha sentencia el portavoz de Más Madrid ante más de 800 personas que se han reunido en la sede de UGT. Allí, bases y militantes han aprobado a mano alzada que Ante la situación de bloqueo que impide la formación de un Gobierno progresista, ecologista y feminista, Más Madrid concurra a las elecciones generales, que Errejón encabece una candidatura mayoritariamente femenina y convocar a otros territorios a compartir este paso compartiendo alianzas con todas aquellas fuerza con las que se pueda sumar y no restar".

DEFENSA DEL MANDATO

Siguiendo con este mandato, Errejón ha subrayado que "conociendo el sistema electoral" se presentarán en aquellas circunscripciones donde vayan a "ser de ayuda al bloque progresista", aunque esto signifique tener que decirle a gente que quieran votarles que no podrá ser y que tendrán que apostar por otro partido progresista.

Continuando con las directrices de las bases, el político madrileño ha dejado claro que cada uno de sus diputados están "al servicio de un Gobierno progresista. Así, en un clara pulla a Pedro Sánchez y, sobre todo, a Iglesias, ha asegurado que él no será el "más duro" ni el que "lleve las cosas hasta el final" porque el problema de la repetición electoral ha "sido la incapacidad para llegar a un acuerdo".

El anuncio ha tenido lugar en la sede de UGT en Madrid. Sin embargo, este no fue el sitio elegido en un principio. Iba a ser el Circulo de Bellas Artes -donde Podemos celebra sus Consejos Ciudadanos Estatales- donde Errejón diese el paso. Pero había un problema. Iglesias ya tenía cerrado la presentación del libro Cal viva, junto a Luis Cebrián, en el mismo sitio. Así, el equipo de Más Madrid optó por cambiar de lugar para evitar que los que fueron amigos se reencontrasen.

ALIANZAS

La alianza con Compromís ya está cerrada. El 70% de la militancia ha aceptado concurrir a los comicios de la mano de Errejón. Mientras, en Equo empiezan una negociación con Más Madrid y plantean una consulta a las bases. Un paso que no ha gustado al fundador de la formación y diputado, Juantxo López Uralde, que ha asegurado que creará un "espacio verde" dentro de Unidas Podemos para mantenerse del lado de Iglesias.

Además, Errejón está en conversaciones con la Chunta Aragonesista que, por otro lado, negocia con Iglesias la expulsión de Pablo Echenique de las listas a cambio de su apoyo. También entra dentro de los planes de Errejón establecer relaciones con Coalición por Melilla, Nueva Canarias o En Marea.