Cs se ofrece de nuevo para los Presupuestos a un Gobierno dividido por la búsqueda de apoyos

EL maratón veraniego de especulaciones sobre las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 apunta a maneras. En Cs han insistido este viernes que están abiertos a entenderse con el Gobierno para elaborar unas Cuentas públicas "responsables, centradas y moderadas". Una mano tendida que no ha gustado mucho en el PP. Sin embargo, dentro del Ejecutivo son cada vez más los que respaldan un pacto lo más amplio posible. El ministro de Consumo y coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha defendido la necesidad de acordar con el mayor número de fuerzas posibles, contradiciendo a Pablo Iglesias. Unas tensiones dentro del Consejo de Ministros a las que la responsable de Defensa, Margarita Robles, ha quitado importancia.

En los últimos días ha quedado patente que dentro del Gobierno conviven dos formas diferentes de encarar la negociación. Gran parte del sector socialista aboga por construir unos Presupuestos "de reconstrucción" que cuente con el mayor apoyo posible. Sin embargo, Iglesias, el líder de Unidas Podemos y vicepresidente segundo, vetó cualquier entendimiento con las formaciones de la derecha. Un rechazo que no ha impedido al portavoz adjuntos de Cs, Edmundo Bal, volver a ofrecer su mano tendida para negociar la ley de presupuestos.

"La responsabilidad está en manos del señor Sánchez que tiene que presentar unos Presupuestos responsables, centrados y moderados", ha asegurado el dirigente liberal al ser preguntado sobre si el Gobierno podrá contar con su apoyo en RNE. A renglón seguido, Bal ha dejado claro que su partido solo entrará en la negociación si el Ejecutivo cumple los requisitos impuestos por la Unión Europea. "Esos presupuestos que teóricamente saldrían del acuerdo de investidura y del apoyo de sus socios son totalmente inviables", ha concluído.

DIVERGENCIAS

Apenas una hora antes, Garzón ha defendido en la mismo medio la necesidad de "normalizar" el diálogo con todos los actores políticos para poder alcanzar "acuerdos con todo el mundo". Al contrario que Iglesias, líder de la coalición de Unidas Podemos, el ministro de Consumo ha respaldado el entendimiento con la derecha: "Tenemos que hablar de medida a medida, de presupuesto a presupuesto y dejar las abstecciones que al fina nos llevan a más confusión", ha insistido.

Además, se ha referido concretamente al diálogo con los de Inés Arrimadas. "Con Ciudadanos tendremos que llegar a acuerdos, no entiendo porque no íbamos a llegar a acuerdos en invertir en ciencia o educación. Quizá sea más difícil llegar en materia laboral", ha admitido.

No obstante, desde Podemos han tratado de echar por tierra esta posición argumentando que las políticas que defienden tanto PP como Cs son "incompatibles" con el acuerdo firmado entre Sánchez e Iglesias. El portavoz de los morados, Rafa Mayoral, ha asegurado este viernes que "no es una cuestión de poner líneas rojas" sino que "es una cuestión de proyectos políticos". Así, ha recalcado que no ve dónde podrían encajar con los naranjas.

Dejando a un lado esta disputa entre miembros de Unidas Podemos, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha querido restar importancia a las divergencias entre socialistas y morados a la hora de encarar la negociación de las futuras Cuentas públicas. Según ha dicho, "no pasa nada porque haya debate" interno. Aunque ha señalado que es necesario que el Gobierno tome una decisión unidos.