Cs cede y se sienta con Vox para que el PP pueda gobernar Murcia

Ciudadanos ha acabado cediendo y se ha sentado en una reunión con Vox. Lo que consiguió evitar en la Junta de Andalucía, en la alcaldía de Madrid y en otros muchos consistorios no ha podido mantenerlo en Murcia, el primer lugar donde los radicales consumaron su amenaza y votaron, el martes, en contra del candidato del PP.

En estos momentos, los representantes de esos tres partidos de la derecha están reunidos en la Asamblea regional para abordar la investidura del conservador Fernando López Miras, que esta tarde se somete a la segunda y definitiva votación para seguir de presidente de esa comunidad. La noticia de la reunión se ha conocido por fuentes de la dirección del PP y ha sido posteriormente confirmada por Ciudadanos, que concreta, no obstante, que esa cita solo se ha producido para explicar "el acuerdo programático de Gobierno" al que llegaron los naranjas con los populares. Es decir, quitan valor al encuentro y lo enmarcan en un hecho meramente informativo, no de negociación. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que ha tenido una reunión con sus diputados en el Congreso, ha obviado el asunto en su discurso público y, preguntado por los periodistas después, ha evitado pronunciarse sobre ello, informa Miguel Ángel Rodríguez.

En la reunión en la Asamblea está participando el secretario general del PP, el murciano Teodoro García Egea, que se desplazó hoy a su ciudad para desbloquear la situación después de que los cuatro diputados de Vox votaran el martes en contra de la investidura de López Miras. Al alinearse la ultraderecha con el PSOE y Podemos, el aspirante logró solo 21 votos a favor y 23 en contra. Necesitaba mayoría absoluta y no la consiguió. La nueva votación se celebrará esta tarde y ya le valdría la mayoría simple, de manera que con la abstención de los representantes de Vox le sería suficiente.

Pacto a tres

El portavoz de los ultras en el Parlamento murciano, Juan José Liarte, ha explicado que su grupo trabaja "a contrarreloj" elaborando diversas propuestas para presentarle al PP y a Ciudadanos cara a encontrar un acuerdo, "especialmente con Ciudadanos" antes de la segunda votación de esta tarde. Según dice, su grupo se ha planteado muchos escenarios, incluyendo la abstención. Para llegar a ese punto, el diputado de Vox reclama "conjugar la dignidad" de sus votantes en un posible acuerdo a tres bandas, algo en lo que insiste, están "trabajando". Pero si Ciudadanos "se enroca" y no cede a ese pacto tripartito, ha avisado, no se sentirán responsables de que López Miras no pueda seguir en la presidencia y culparán a los naranjas. "Nosotros vamos a actuar con la mayor responsabilidad", ha dicho.

Las 72 medidas de PP-Cs

Por ahora, el documento cerrado que hay es el de PP y Ciudadanos, con 72 medidas que llevaría a cabo un Gobierno de coalición entre esos dos partidos. Los populares estarían al frente de cinco consejerías y los naranjas, de cuatro. Otra sería conjunta. Por su parte, el partido de Pablo Casado estaba negociando otro acuerdo con Vox que los de Rivera rechazan.